Nemes ügy mellé álltak a lelkes pécsi futók

Megközelítőleg kétezren álltak rajthoz vasárnap délelőtt az Árkád Pécs Futófesztiválon, amely nem az időeredményekről szólt, hanem a mozgás, a sport szeretetéről.

A rajt/cél kapu a pécsi bevásárlóközpont Nagy Lajos király úti bejárata előtt volt felállítva, a bemelegítésről az egészséges életmód és a sport iránt elkötelezett bikinifitnesz-világbajnok Kiss Virág gondoskodott. Az aláfestő futózenéket Dj Sterbinszky szolgáltatta.

Tíz óra előtt pár perccel elindult az 1 km-es, majd a 3 km-es mezőny, a futók közül sokan babakocsival vágtak neki a távnak, egy sportos apuka például hármasikreket tolt, de olyan is volt, aki gyermekével a nyakában futott. Többen a kiskutyáikat is magukkal vitték.

Az esemény különlegessége abban is rejlett, hogy a résztvevők több belvárosi állomás mellett elfutva nem mindennapi élményekkel gazdagodhattak. Ilyen volt többek között a PTE Brass Band zenés állomása, a Pécsi Fordan Táncklub flashmobja és a partikamion helyszíne is.

– Tavaly is eljött a család a futófesztiválra, akkor is nagyon élveztük, így nem is volt kérdés, hogy idén is belevágunk – mondta a táv lefutása után nem sokkal a pécsi Kiss Krisztina.

A célba érkezés után a Lords of Gravity akrobatikus kosárlabdacsapat szórakoztatta a közönséget. A csoport többek között fellépett már NBA mérkőzéseken és Forma 1-es futamokon is. Extrém sportbemutatójuk fantasztikus élmény volt. A futóverseny váratlan események nélkül zajlott, az útlezárások időtartama is minimális volt, a résztvevők elhaladásával folyamatosan feloldották ezeket.