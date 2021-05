Nemrég még támadták a kínai vakcinát, most hallgatnak a sikeréről

A napokban landolt a WHO pecsétje azon a keleti vakcinán, amellyel máig nem olthatnánk, ha a baloldalon múlna. A Sinopharmnak korábban természetesen a szivárványkoalíció baranyai országgyűlési képviselői is nekimentek.

Ezt ne hagyja ki! Dobrev Klára folytatja a keleti vakcinák elleni kampányt

Sem Tóth Bertalantól, az MSZP társelnökétől, sem Szakács Lászlótól, a szocialisták másik baranyai képviselőjétől, sem pedig Mellár Tamástól, Pécs párbeszédes ország­gyűlési képviselőjétől nem kaptunk választ a következő kérdésünkre: még mindig aláírná azt a határozati javaslatot, amelyben azt fogalmazták meg, hogy ne lehessen az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) engedélye nélkül a kínai vakcinával Magyarországon oltani?

A téma azért lett újra aktuális, mert a napokban az Egészségügyi Világszervezet (WHO) jóváhagyta a kínai vakcina veszélyhelyzeti alkalmazását, és az általunk megkeresett politikusok korábban kitérő választ adtak ugyanerre a kérdésünkre. Mint ismert, mind Tóth Bertalan, mind Szakács László, mind pedig Mellár Tamás aláírta még év elején azt a dokumentumot, amelynek indoklásában a baloldal képviselői azt követelték, hogy ne lehessen oltani az EMA engedélyével nem rendelkező Sinopharmmal Magyarországon. Ismert: azóta jelentős részben a kínai vakcinának köszönhetően felpörgött a tömeges oltás itthon, ami azon felül, hogy rengeteg ember életét óvta meg, lehetővé tette a gazdaságnak is nélkülözhetetlen lazításokat a járványügyi szabályokon.

Fontos leszögezni: az EMA nem elutasította a Sinopharm engedélyezését, csupán máig nem vizsgálta meg, a magyar illetékes hatóság, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmiszer-egészségügyi Intézet (OGYÉI) viszont engedélyezte a kínai vakcinát. Ha a kormány engedett volna a baloldal követeléseinek, a mai napig nem lehetne használni Magyarországon azt az oltást, amit korábban az OGYÉI, és most a WHO is megfelelőnek talált, és a védettségben, valamint a lazításokban sem ott tartanánk, ahol.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Tóth Bertalan már a néhány héttel ezelőtti megkeresésünkre sem volt hajlandó reagálni, párttársa, Szakács László pedig titkolta, melyik vakcinát adták be neki. „A magam részéről, ahogyan eddig is, most is azt javaslom mindenkinek, és kérem mindenkitől: oltassa be magát és regisztráljon – hiszen ez az oltás felvételének a követelménye –, és azt az oltást fogadja el, amelyiket a háziorvosa javasol neki” – írta válaszában Szakács. Akkor újabb kérdést küldtünk Szakácsnak: „A háziorvosok minden, az OGYÉI által elfogadott vakcinával oltanak. Ez azt jelenti, hogy már nincs kifogása a keleti vakcinákat illetően?” Erre már nem kaptunk választ.

Április közepén Mellár Tamásnál is érdeklődtünk, újra aláírná-e a kínai vakcinát ellenző javaslatot, a Mindenki Pécsért elnöke pedig meghökkentő választ adott. Pécs országgyűlési képviselője ugyanis azt hangoztatta, hogy a védekezésre minden lehetőséget meg kell ragadni, de eközben azt is leszögezte: megint aláírná a baloldal közös dokumentumát, ami alapján nem lehetne oltani Magyarországon kínai vakcinával.