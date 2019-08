Népszerű a kiállítás, sokan kedvelik Munkácsy alkotásait

Május közepén nyitott meg a pécsi Zsolnay-negyed m21 Galériájában a Munkácsy Mihály világhírű festményeit bemutató tárlat. A kiállítást azóta is hatalmas érdeklődés övezi.

A baranyai megyeszékhelyre érkezett májusban a legnagyobb és legátfogóbb magánkézben lévő Munkácsy-gyűjtemény, amely Pákh Imre magyar–amerikai műgyűjtő kollekciójának része. A kiállítást szervező Zsolnay Örökségkezelő NKft. ezzel a tárlattal tiszteleg a 175 éve született festőóriás előtt. A művek között szerepel az Ásító inas is, amely a legismertebb magyar festmények egyike, reprezentálva Munkácsy korai periódusát.

A kiállításon a festmények mellett a művész több rajza, tanulmánya, vázlata is szerepel, összesen 58 mű és közel 20 fotó. Külön színfolt a kiállításban a Munkácsyt megjelenítő, más ismert művészek – például Rippl-Rónai József, Hans Temple, Halmi Artúr, Pásztor János – által készített művek csoportja.

A megnyitó óta eltelt közel három hónap, így időszerű tájékozódni az eddigi tapasztalatokról. A Zsolnay Örökségke­zelő NKft.-től megkeresésünkre az a válasz érkezett, hogy nagy népszerűségnek örvend a kiállítás, a május 17-i nyitás óta közel 9000 látogató tekintette meg. Baranya megyén kívül különösen sokan érkeztek Kaposvárról és Kecskemétről, de külföldről is, elsősorban Szlovákiából és Németországból.

Kiemelten népszerű a Munkácsy-kiállítás a nyugdíjasok körében is, eddig közülük körülbelül 2700 fő tekintette meg a tárlatot. Külön öröm, hogy az akadálymentes közlekedésnek köszönhetően a fogyatékkal élők is nagy számban látogatják a tárlatot, számukra rendkívül kedvezményes jegyeket kínál a ZSÖK. A látogatók szívesen használják az ingyenesen letölthető VisitorGuide alkalmazást is, amelynek segítségével minden műalkotásról részletes leírást olvashatnak, vagy hallgathatnak meg a mobiltelefonjukon keresztül. A látogatók az ajándéktárgyakat is kedvelik, ezek közül a kiállítást bemutató kiadvány a legnépszerűbb, de számos más szuvenír közül is válogathatnak, mint például Munkácsy-csokoládék, bögrék, hűtőmágnesek, kirakós játékok, vászonszatyrok és képeslapok.

A legnagyobb anyagi értéket képviselő Munkácsy-magángyűjtemény egyben a legátfogóbb is, ugyanis a művész életművének valamennyi szakaszából őriz festményeket. A tárlat különlegességét az adja, hogy három kép most először látható. Ezek közé tartozik a Műteremben V. című kép, amely a festő „Műterem”-sorozatába illeszkedik. A téma kidolgozása során Munkácsy több előképet, tanulmányt készített, különösen nagy hangsúlyt fektetve a színfoltok kifejező, expresszív kezelésére. Most először látható a Tanulmány az Éjszakai csavargók című kép és Halmi Artúr: Munkácsy Mihály Párizsi műtermében című alkotása is.

Ugyancsak itt debütált hat, korábban soha ki nem állított rajz, köztük egy rendkívül korai kompozíciós vázlat, egy késői önarckép, Liszt Ferenc arcképe és vázlatok a Golgotához. A gyűjtemény november 10-ig tekinthető meg.