New York-i díjat nyert Raposa L. Bence

Először nyerte meg pécsi kutató, dr. Raposa L. Bence, a PTE Egészségtudományi Karának adjunktusa a New York-i Magyar Tudományos Társaság Szent-Györgyi Albert Fiatal Kutatói Díját. A díj rangjáról, a kutatásai eredményeiről kérdeztük.

– Mennyire népszerű ez a díj?

– Pontos adat nincs rá, de a korábbi évek tapasztalatai alapján több százan jelentkeznek minden alkalommal a magyar ajkú 35 év alatti kutatók.

– Igaz, hogy ön az első győztes a Pécsi Tudományegyetemről?

– Négyen kapják évente a díjat, egy a határon túli magyarságból. Az eddigi nyertesek kizárólag Szegedről, Debrecenből és az ELTE-ről kerültek ki.

– Jár ezzel munkalehetőség, vagy ösztöndíj is?

– A kiírásban nem említenek ilyesmit, de a kutatócsoportunkat az egyoldalas pályázati anyagom alapján már megkereste a FDA Előkészítő Bizottsága (Food and Drug Administration, az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerengedélyeztetési Hivatal).

– Miért, mivel foglalkoznak?

– A különféle élelmiszer-adalékanyagok molekuláris epidemiológiai és epigenetikai vizsgálatával.

– Ha köznyelvre fordítom, járványtani és örökletes hatásokról van szó?

– A mesterséges élelmiszer-adalékanyagokat abból a szemszögből vizsgáljuk, hogy milyen hatásuk van a daganatok kialakulására. Egyetemistaként figyeltem fel egy világbotrányra 2007-ben, amikor kutatók kimutatták, hogy a mesterséges színezékek hiperaktivitást és figyelemzavarokat okoznak gyerekeknél. Mi ezen a vonalon indultunk el, de molekuláris szinten foglalkozunk a daganattal kapcsolatos szerepükkel. Továbbá nem csak közvetve, de három generáción át azt is megfigyeltük az állatkísérletek során, hogy milyenek a genetikai következmények. Egyébként ezeknek az adalékoknak a szabályozása országonként más és más, így jó lenne egyszer pontosan behatárolni a hatásmechanizmusukat.

– Egy mestertanár a gimiben jobban keres mint mondjuk az egyetemeken a docensek. Érdemes ma kutatói pályára állni?

– Azért ez nem ilyen fehér és fekete. Aki a tanítás mellett a kutatásban is újat alkot, annak nagy lehetőségei vannak, de az biztos, hogy semmi nem pottyan az ember ölébe.

– Mi a hobbija egy fiatal egyetemi kutatónak?

– Limitált a szabadidőm, de a színháznak nagy szerelmese vagyok és 25 éve cserkészkedem. Továbbá egykor versenyszerűen teniszeztem, az ütőt pedig most is előveszem olykor és focizni is eljárok.