Nincs elég dolgos kéz a munkákhoz nyárra

Egyre nehezebb fizikai munkára embert találni, a problémával a siklósi önkormányzat is küzd. A városgondnokság feladatait egyre nehezebben tudják ellátni, folyamatosan és drasztikusan csökken a közmunkára jelentkezők száma.

Ha lenne más megoldás, akkor nem kérnénk, de nagy a baj – kezdte a helyzetet felvázolni dr. Marenics János polgármester a csütörtöki testületi ülésen Szentgyörgyváry Péter várkapitánynak. Mint mondta, nincs elég emberük a városgondnokságnál és ha nem találnak megoldást a kialakult helyzetre, akkor a fűnyírást sem tudják megoldani, sem a várkertben, sem a fürdő előtti területen, sem pedig a futballpályán. A városvezető elmondta, hogy míg négy évvel ezelőtt 120 közmunkás dolgozott, mára 35-en maradtak, ebből négy ember nyírja a füvet. – A múlt héten nyolcan keresték az önkormányzatot segélyért. Mindegyiküknek felajánlottam a közmunkát, hiszen abból mégiscsak több pénzük lenne, de egyikük sem jelentkezett – összegzett a polgármester.

Deli Ferenc, a városgondnokság vezetője elmondta, a parkgondozás és a közterületek takarítása is gondot jelent a foglalkoztatottak létszámának csökkenése miatt. Nagy segítség lenne a több dolgozó, azonban az is szükséges, hogy a gépeket megújítsák, illetve a köztisztasági takarítást is gépesíteni kellene a későbbiekben, de néhány feladatot már most le kell választani a városgondnokságról.

Mojzes Tamás képviselő hozzászólásában elmondta, más városok jó példáit kellene követni, illetve utalt arra, hogy sok siklósi a Harkányi Városgazdálkodási Zrt.-nél dolgozik, ami bizonyosan nem véletlen. Elmondta, hamarabb szeretett volna találkozni ezzel a kérdéssel, nem most, a szezon közepén, amikor már akut problémát kell nagyon sürgősen megoldani. A képviselők megemelték a dolgozói keretet, ám félő, hogy nem lesz a közmunkára jelentkező.

Nem él meg Siklóson a harkányi példa

Reitz Emilné, a Pénzügyi-Gazdasági és Településüzemeltetési Bizottság elnöke szerint Siklóson gyakorlatilag halott ügy lenne a harkányi példa, ugyanis a Harkányi Városgazdálkodási Zrt. (HVG) biztos megrendelője a fürdő és az önkormányzat. Bacsa Levente osztályvezető elmondta, a siklósi városgondnokság ebben az évben dologi költségre, működésre és bérekre 75 millió forintot fordíthat, míg a HVG 2016-os adataiból látszik, csak a dologi költsége a siklósi keret több mint a duplája volt, bérekre csaknem háromszor annyit költhetett.