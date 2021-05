Nőtt a netes panaszok, visszaélések száma

Ezt ne hagyja ki! Így hazudik a DK vérplazma ügyben

Kiugróan sok gyermekpornográf tartalmat jelentettek, de az adathalász kísérletek és a hozzájárulás nélkül megosztott személyes adatok száma is nőtt 2020-ban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) internetes tájékoztató és segítségnyújtó szolgálata szerint. Az Internet Hotline (IH) több mint kétszer annyi, 1765 darab bejelentést kapott tavaly, mint a korábbi esztendőben – ezek negyven százaléka gyermekpornográfia miatt érkezett.

– Tavaly a járvány következtében az iskolák, intézmények, közösségi terek bezárása miatt felnőttek és gyermekek is sokkal több időt töltöttek online, sokkal többet böngésztek, kommunikáltak, és így az online elszenvedhető sérelmek lehetősége is megnőtt – közölte az NMHH. Ez a bejelentések számán is érzékelhető: a hatóság illetékes szolgálathoz tavaly rekordszámú, 1765 darab bejelentéssel fordultak a netezők – 2019-ben 824 jelzés érkezett. A gyermekpornográf tartalmakról érkezett bejelentések aránya a 2019-es 33 százalékról 40 százalékra emelkedett. Közben az adathalász és a hozzájárulás nélkül közzétett tartalom aránya az összes bejelentésen belül kevesebb lett, de számszerűen még így is több: előbbi a 2019-es 142 darabról 267-re, utóbbi 148-ról 243 darabra nőtt. Az adathalászatról szóló bejelentések között továbbra is jellemzőek a nagy szolgáltatók nevében kiküldött hamis számlaértesítők. A hozzájárulás nélkül közzétett tartalmak között gyakoriak az olyan intim képek, melyeket az érintettek korábbi partnerei tettek közzé.

Márciusban az NMHH elindította a szülőknek szóló tájékoztató weboldalát, a Gyerekaneten.hu-t. Az oldal rövid szócikkekben mutatja be azokat a netes jelenségeket, amelyeket a szülők kevésbé ismernek. Működésének első évében a portál több mint 250 ezer látogatót vonzott.