A pécsi virológusok hosszas Facebook-posztban elemzik a járványhelyzetet, és azt hogy, mi várható.

Baranyában az elmúlt kép napban lassulni látszik a járvány terjedése, kedden reggelre hét új fertőzöttet találtak, az elmúlt 24 órában pedig egy fővel nőtt ez a szám. A járvány kitörése óta így összesen 182 esetben mutatták ki a Covid-19-et megyénkben.

A pécsi virológusok eközben a Facebook-oldalukon hosszú posztban elemezték a jelenlegi helyzetet, és azt, hogy az eddigi nemzetközi példák alapján, mi várható. Az alábbiakban ennek a posztnak a szövegét olvashatja.

„Miért a fiatalok és mi várható?

A floridai példa bejárta a világ szakmai közösségeit és a médiát, sajnálatos módon az ottani forgatókönyv ismétlődését látjuk Európa-szerte is – írják. A második hullám eltérő természetét és ebből fakadóan eltérő forgatókönyvét már mi magunk is tapasztalhatjuk, de a floridai adatok is kellőképpen szemléltetik (különös figyelemmel a korcsoportok szerepére).

A lényege, hogy a mostani járványszakasz során a fertőzések többsége láthatóan a fiatal korosztályt érinti – emiatt a forgatókönyv – legalábbis a kórházi kezelések tekintetében kedvezőnek tűnhet. Sajnos a kép árnyaltabb és jóval összetettebb, ráadásul egyáltalán nem kecsegtet jó kimenetellel.

A fiatalok fokozott érintettségének egyszerre több oka van:

– tesztelési stratégia szélesítése (mára ismert tény, hogy a tünetmentesek/enyhe tünetesek szerepe óriási a járvány mozgatásában)

– az idősek elővigyázatosabbak

– a fiatalok körében terjed jobban (kevésbé elővigyázatosak, a mozgásmintázatuk segíti a terjedést stb.)

Más országokban megtapasztalt minta szerint tehát ez csupán a kezdet, és a következő szakaszban a fertőzési láncolatok terjedésével a fertőzések nagyobb számban érinthetik az idős korosztályt is. Kifejezetten fontos tehát most odafigyelni rájuk.

A kórházi kezelések száma ezért várhatóan nőni fog (4-5 hét csúszásban), ezt követően 2-4 héttel pedig a halálozási mutatók is.

Számszerűsítve a fiatal korosztály felelősségét és az idős korosztályra nehezedő kockázatot pedig az amerikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (CDC) infografikája szemlélteti.

Új mutáció? (nem)

Felmerült a média szövevényes útvesztőiben az esetleges új mutáns vírusok megjelenése és a fiatal korosztály ilyen alapokon történő érintettsége. Erre semmiféle tudományos bizonyíték, de utalás sincs. Amit Európában és hazánkban most látunk a vírus genetikai adatain (böngészhető: nextstrain.org), nem jelez olyan mutációt, amely bármilyen mértékben is köthető lenne gyakorlati változásokhoz.

Jön a tél, mi lesz? (nem tudjuk, de sejthető, hogy semmi jó)

Az már ismert tény, hogy a vírus kifejezetten jól terjed zárt, rosszul szellőző helyeken, ráadásul az aeroszolizált terjedés is alátámasztást nyert. Az emberek mozgásmintázata a hidegebb hónapokban a zárt terek felé, általános immunállapota és az a tény, hogy a jelenleg cirkuláló emberi koronavírusok majdnem mindegyike (Kivétel ez alól a MERS, ahol teljesen más folyamatok mozgatják az esetek megjelenését) szezonalitást mutat, erősen megkongatja a vészharangot.

A forgatókönyv végső kimenetele így főként rajtunk áll. A fent felsorolt hatások és folyamatok mindegyike tompítható megfelelő társadalmi odafigyeléssel. Most az utca emberén múlik, hogy mennyire engedi mélyre gyűrűzni a vírust a populáció különböző korcsoportjaiba vagy a krónikus betegséggel rendelkező emberekhez és később mekkora teher nehezedik majd a kórházakra, ezzel együtt pedig a mindennapi életünkre,” olvasható a Virológia Pécs oldalon.