Növényvédő szerek pusztítják a méheket Baranyában is

Elvégezték a tavaszi munkálatokat, a méhcsaládok átvizsgálását a baranyai méhészek. Vegyesek a tapasztalataik, minimális veszteségekkel kell szembenézniük.

A megyében húszszázalékos téli méhveszteséggel kellett számolniuk a méhészeknek, de ez nem konkrét pusztulást jelent, hanem inkább termelésből való kiesést. May Gábor szentlőrinci méhész, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület megyei szaktanácsadója szerint ez az arány átlagosnak számít, minden évben van ekkora veszteségük. Ám azt fontosnak tartotta kiemelni, hogy a növényvédelmi kezelések beindulásával ismét jelentkeznek a mérgezéses tünetek.

– Komolyabban kellene figyelni arra, ha például a virágzó repcetábla mellett búzatábla van, akkor ne sodródjon át az ott használt rovarölő szer a virágzó repcére. Sajnos már múlt héten is több méhész tett bejelentést nálam méhpusztulásról, a méhvédelmi hatóság ki is szállt bizonyos területekre és a méh-, illetve a növénymintákat is begyűjtötték.

A több hónapja tapasztalt aszály negatív következményei a méhészetben is jelentkeztek. A nektárképződésre hatással volt a jelenség, de a méhész elmondása alapján megyénk az országos átlaghoz képest jobb helyzetben van, itt ugyanis volt egy kevés csapadék. Annyi viszont mindenképp látható, – az aszály rovására írandó – hogy az akác nem hozott annyi virágot, mint az előző években.

– Volt olyan terület, ahol 50-60 milliméter csapadék is hullott, ez még mindig kevesebb mint az elvárt, de az országoshoz képest jobb arány – fogalmazott May Gábor. Hozzátette: a fagyás is kisebb volt Baranyában, mint például az Alföldön, ott ugyanis az akácot igen jelentősen érintette a fagykár.

A méhész eloszlatta a tévhitet, miszerint csapadékmentes időszakban cukros vizet kell kitenni a méheknek. Ám a tiszta víz valóban segít a rovaroknak.