Nyáridőben fontos a véradók segítsége megyénkben is

Nyereményakcióval is próbálja ösztönözni a véradókat a Magyar Vöröskereszt a nyári időszakban – a zökkenőmentes ellátás biztosításához naponta 1600-1800 adag vérre van szükség. Cél, hogy a fiatalabbak közül is egyre többen segítsenek donorként.

Az önkéntes véradás a nyári hónapokban is kiemelkedően fontos. Ebben az időszakban is szükség van a megfelelő vérutánpótlásra – hívja fel a figyelmet a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat „Van egy órád a nyáron?” elnevezésű, július 1-jétől szeptember 1-ig tartó kampánya.

– Egy átlagos napon általában 1600-1800-an adnak vért hazánkban – ez a mennyiség szükséges a biztonságos ellátáshoz – tájékoztatta lapunkat Udvaros Renáta, a Magyar Vöröskereszt Baranyai szervezetének megyei igazgatója.

Megyénkre is jellemző, hogy a nyáron kevesebben adnak vért. Egyik oka, hogy a rendszeres véradók is szabadságra mennek, elutaznak, az önkéntesek száma is csökken ugyanezen okok miatt. Sokakat érint az allergiaszezon is – akik tüneteik enyhítésére gyógyszert szednek, vért nem adhatnak.

Udvaros Renáta kiemelte, Baranya kicsit nehezebb helyzetben van az aprófalvas szerkezetéből adódóan, a véradás tekintetében – a kisebb falvakban élő egy-két potenciális donorhoz nemigen tudnak eljutni, nem gazdaságos a felkeresésük.

Tapasztalható, hogy a vér­adók tábora egyre idősödik, az utánpótlás biztosítására igyekeznek a fiatalabb korosztályt is megszólítani. Ezért többek között a Vöröskereszt az EFOTT Fesztiválon, a Művészetek Völgyében, de a FEZEN Fesztiválon is várja a segíteni szándékozókat. A véradás fontosságát egymillió tejes dobozon is hirdetik a nyáron. Baranyában nemrég az Orfű Aquaparkba szerveztek önkéntes véradást, de a megye számos pontján várják a donorokat egész nyáron – a pontos véradóhelyszíneket és időpontokat a www.veradas.hu és www.ovsz.hu oldalakon, valamint a Vöröskereszt ingyenes véradás mobil applikációján tudják megnézni az érdeklődők.

Jelenleg a 18–65 év közöttiek, 50 kg felettiek adhatnak vért, és két véradás között minimum 56 napnak kell eltelnie. Egy vér­adás során 450 ml vért vesznek le, amelyből háromféle készítményt állítanak elő.