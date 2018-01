Nyárig megerősítik a Tettyén a bástyát

Nem tűnik biztonságosnak a tettyei palotarom délkeleti bástyája, hatalmasak rajta a repedések – hívta fel a figyelmet egy olvasónk. Az építményt a tulajdonos és a hatóság rendszeresen ellenőrzi – hamarosan várható tartószerkezetének megerősítése.

Széles repedések láthatók a tettyei palotarom délkeleti bástyáján – hívta fel a figyelmet a Postabontásban a minap megjelent levelében egy olvasónk. Mint írja, nem tűnik biztonságosnak az építmény, ránézésre olyan, mintha bármelyik pillanatban leomolhatna a felső része.

A témával lapunk másfél évvel ezelőtt is foglalkozott, miután látszólag nagyon rossz állapotban volt a bástya, a rendkívül szeles időben kisebb-nagyobb kődarabok is lepotyogtak róla. Akkor a Pécsi Járási Hivatal azt a tájékoztatást adta, hogy a palotaromnál 2010–11-ben elvégzett rekonstrukciós munkák során sikerült stabilizálni az építmény statikai állapotát, egyben a már korábban is meglévő repedések további növekedését megakadályozták. Akkor azt közölte a hivatal, hogy a délkeleti bástyánál tartott helyszíni szemle során megállapították: a meglévő repedések méretében legutóbbi szemrevételezésük óta nem történt változás, tehát a falazatok szétválásának veszélye, illetve közvetlen balesetveszély nem áll fenn.

A mostani olvasói észrevétel kapcsán a pécsi városháza arról tájékoztatta lapunkat, hogy a műemléki védelem alatt álló épületek állapotát a tulajdonos és hatóságként a Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya is rendszeresen ellenőrzi. – A Tettyén levő romokra vonatkozóan május 31-ig beavatkozásokat hajtunk végre. A délkeleti bástya falmaradványainak felülvizsgálata, tartószerkezetének megerősítése várható – közölték. Hozzátéve, hogy mindezen feladatok nincsenek összefüggésben a korábbi, 2010-ben végzett és a déli, illetve a nyugati falszakaszokat érintő beavatkozásokkal.