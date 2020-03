Nyílt levélben fordult Hoppál Péter Péterffy Attila polgármesterhez

Hoppál Péter levelében arra kéri Péterffy Attila polgármestert, utazhassanak ingyen Pécsett az egészségügyi dolgozók.

„Tisztelt Polgármester Úr!

Alulírott, Dr. Hoppál Péter, Pécs országgyűlési képviselője az alábbi kéréssel fordulok Önhöz:

Kérem, rendelje el a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló TÜKE Busz Zrt.-n keresztül a koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatos veszélyhelyzet idejére az egészségügyi dolgozók számára a pécsi tömegközlekedés ingyenes használatát.

Kérésem alátámasztásaként indokaim a következők. Mint Ön előtt is nyilván ismert, Magyarország Kormánya március 28-án az egész ország területére kihirdette az egészségügyi dolgozók számára az ingyenes helyközi utazást (MÁV, GYSEV, HÉV, Volánbusz). A Kormány intézkedéséhez csatlakozott Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere is, aki elrendelte a BKK járatainak ingyenes használatát. Most Pécsen a sor! A Dél-Dunántúl legnagyobb egészségügyi ellátó központja Pécsett működik. A háziorvosi-, a szakrendelési-, a magán-, valamint a PTE klinikai ellátásban több ezer orvos, ápoló, szakszemélyzet dolgozik fáradhatatlanul. Magyarország Kormánya, az Operatív Törzs, az illetékes hatóságok, az egészségügyi ellátórendszer, a helyi önkormányzatok, civilek és önkéntesek az elmúlt hetekben mindeddig hatékony intézkedésekkel tudták fékezni a koronavírus terjedését hazánkban. A március 28-tól életbe lépett kijárási korlátozás harmadik napjától, a mai hétfői munkahéttől fontos lenne a pécsi egészségügyi ellátórendszerben dolgozók megfeszített munkájának támogatása az ingyenes helyi közlekedés biztosításával. A mai napon ugyanezen ingyenes helyi utazás biztosítását kértem a komlói egészségügyi dolgozók számára Komló városának területére Polics József polgármester úrtól, aki kérésemnek eleget téve, haladéktalanul intézkedett az ügyben.

Tisztelettel kérem Polgármester Úrtól javaslatom elfogadását és a fenti ügyben szükséges intézkedések meghozatalát.

Üdvözlettel:

Dr. Hoppál Péter”