Nyílt órákkal segítik a szülők döntését

Az általános iskolai beiratkozásig egy hónap van vissza, a szülőknek tehát van még idejük dönteni, melyik intézményt választják. Ebben az iskolák is próbálnak segíteni iskolanyitogató foglalkozásokkal és nyílt napokkal.

Közeleg az időpont, amikor a szülőknek dönteniük kell, melyik általános iskolába íratják be tanköteles korú gyermeküket. Ebben a kérdésben nem maradnak magukra, hiszen a következő hetekben is több intézmény tart iskolanyitogató foglalkozást vagy nyílt napot, hogy a gyermekek és a szülők is bepillantást kaphassanak az ottani életbe.

– Az iskolanyitogató programok célja, hogy az óvodások megismerjék az iskolát és persze a leendő tanítót – mesélte egy pécsi pedagógus, aki jövőre szintén első évfolyamon tanít majd. – Ezeken a foglalkozásokon különböző rajzos, játékos, énekes feladatokat kapnak a kicsik, hasonlóakat ahhoz, amik az iskolában is várni fognak rájuk.

Van olyan intézmény, ahol több foglalkozást is tartanak tematikusan, például külön magyar, matematika vagy informatika tantárgyból. Más iskolákban előkészítő foglalkozásokat tartanak több héten keresztül, hogy a képességfejlesztő programokkal megkönnyítsék a leendő elsősök dolgát. Az intézmények szerveznek nyílt napokat is, amelyek elsősorban a szülőknek szólnak. Ilyenkor bemutató órákat tartanak azok a tanárok, akik következő évben az első évfolyamon fognak tanítani. A szülők így meglátják, hogyan oktatnak, milyen módszereket alkalmaznak a pedagógusok. Ezek a tapasztalok pedig mind segítik őket, hogy a megfelelő intézményt válasszák gyermeküknek.

A körzeti iskolában garantált a hely

A leendő elsősök bármelyik általános iskolába jelentkezhetnek, nem számít, ha az a körzetükön kívül esik. Az iskolák azonban azokat a gyermekeket részesítik előnyben, akik a körzetükhöz tartoznak. Körzetes tanulónak az számít, akinek az állandó lakcíme az iskola körzetében van, és ez megegyezik legalább az egyik szülő állandó lakcímével. Őket kötelező felvenni az iskoláknak, a körzeten kívüli jelentkezők esetén a felvételnél szempont lehet, hogy hol van a szülők munkahelye, vagy az, hogy a testvére a választott intézménybe jár-e. A felvétel ilyen esetben tehát nem garantált, és ha a gyermeket a választott iskolába nem veszik fel, a körzeti intézménynek kell helyet biztosítani számára.

Az állami intézményben nincs felvételi

Az általános iskolai beiratkozás napján a szülőknek személyesen kell megjelenniük az iskolában, hiszen több dokumentumot kell bemutatniuk. Ilyen többek között a lakcímkártya, az óvodai szakvélemény eredeti példánya és egy, a gyermek személyazonosítására alkalmas irat (anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány). A beiratkozáshoz több nyilatkozatot is szükséges aláírni a szülőnek, a jelentkezési lap mellett például azt is el kell dönteni, hogy az etika vagy a hit- és erkölcstan tantárgyat választja a gyermek. Az állami fenntartású intézményekben a leendő elsősök számára nincsen külön felvételi vizsga, a magán-, alapítványi és egyházi fenntartású iskolák viszont kivételt képezhetnek ez alól.