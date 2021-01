Nyitásra várnak már a baranyai fürdők is

Nagyon sokaknak az éttermek és a szállodák, míg másoknak a fürdők hiányoznak a leginkább a járvány miatti bezárások idején. A baranyai fürdők startra készen várják, mikor nyithatnak. Utánajártunk, hol mivel foglalkoznak most a dolgozók.

November 11. óta újra zárva tartanak a hazai fürdők, a kormány viszont ezúttal különböző intézkedéseket hozott a dolgozók megtartásának érdekében és ezzel a lehetőséggel a legtöbben éltek is, vagyis a munkavállalókat a bezárás alatt nem kellett elbocsátani.

Mint arról korábban már beszámoltunk, a Harkányi Gyógyfürdő vezetősége egy bólyi gyártóüzemmel kötött együttműködési megállapodást, melynek eredményeként a dolgozók egy részét ideiglenesen ott foglalkoztatják. A gyógyfürdőben egyébként folyamatosan működtetik a gépészeti rendszereket és gondoskodnak a vendégek által igénybe vett területek folyamatos tisztán tartásáról. A kutak, medencék és a távhő rendszer folyamatos működtetése is szakmai felügyeletet igényel. A hármas medencecsarnok építése is zajlik, hamarosan víz kerülhet a medencékbe és megkezdődhet a tesztüzem.

A Siklósi Termálfürdőben szintén minden munkavállalót megtartottak, akik továbbra is beosztás szerint dolgoznak. Dragan Zoric, a fürdő igazgatója elmondta, ilyenkor olyan munkákat – karbantartási, hibajavítási feladatokat – is el tudnak végezni, amelyekre egyébként nincs idő vagy lehetőség.

– Azon dolgozunk, hogy a meglévő állapotokat megőrizzük, és műszakilag felkészülten várhassuk a nyitást – fogalmazott. A benti medencék le vannak engedve, a kültériek pedig fel vannak töltve vízzel a fagy elleni védekezés érdekében.

Bernhardt Béla, a Magyarhertelendi Termálfürdő vezetője elmondta, a tavaszra tervezett felújítási munkálatokat végzik el a fürdőben, most festenek, de korábban térköveztek és a műszaki berendezéseket is felújították. Mind a 28 dolgozójukat tudják foglalkoztatni, de felhasználták a tartalékaikat, így reménykednek benne, hogy mielőbb nyithatnak. Arra is kihasználják ezt az időt, hogy a szaunamestereket továbbképezzék, hetente tartanak ilyen foglalkozásokat is. A fürdővezető arra is kitért, hogy az idősebb korosztályt nehéz lesz visszacsábítani, ugyanakkor a szaunakedvelők – ha lehetne – már holnap érkeznének.