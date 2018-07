Nyolc nyári egyetemet tartanak idén a PTE-n

A hagyományos Magyar Nyelv és Kultúra Nyári Egyetemre jelentkezők száma az elmúlt 19 évben folyamatosan emelkedett, az évekkel ezelőtt 9 diákkal induló program – melyet az ÁOK Nemzetközi Oktatási Központ szervez – idén 98 külföldi diák részvételével zajlik négy héten át.

A PTE Szenátusa által elfogadott Nemzetköziesítési Programban kitűzött céloknak megfelelően a Külügyi Igazgatóság egyre több nyári egyetemet szervez az egyetem karaival való együttműködés értelmében. Mint azt dr. Pozsgai Gyöngyitől, a nyári egyetemi programok intézményi koordinátorától megtudtuk, a fő cél az úgynevezett „Nyári Trimeszter” bevezetése, melynek során a PTE növekvő számú nemzetközi képzési programot kínál a pécsi, a külföldi partneregyetemek hallgatói, és egyéb külföldi hallgatók számára a nyári hónapokban.

Idén már hat nyári egyetemet valósítanak meg a Külügyi Igazgatóság koordinálásában. Az akadémiai programokat a karok biztosítják, míg a nyári programok teljes körű szervezését a Külügyi Igazgatóság végzi. Júniusban a mexikói Technologicó de Monterrey 22 fős hallgatócsoportja érkezett Pécsre, akik interkulturalitás témájú előadásokon vettek részt a Bölcsészettudományi Kar szervezésében. Majd az EU témájú nyári egyetemen 25 hallgató vett részt a BTK Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék által koordinált CEEPUS hálózat lengyel, cseh, szlovén és szerb partnerintézményeiről.

A nemrég két kínai partneregyetem hallgatói számára kezdődött meg nyári program a PTE-n. Elsőként a Shanghai Institute of Technology hallgatói érkeztek a PTE-re azzal a céllal, hogy az európai és a magyar kulturális örökséggel ismerkedjenek meg, majd a Hangzhou Normal University hallgatói számára a tavalyi nyári képzési program eredményeként már másodszor tartják meg az angol nyelv és neveléstudomány témájú nyári egyetemi kurzust a BTK oktatói által.

A chengdui partnerintézményből először érkezik idén 31 hallgató a PTE-re, akik szintén az európai és a magyar kulturális örökségről folytatnak tanulmányokat a KPVK oktatói révén.

A régió is fejlődhet a nyári egyetemek hallgatói által

A Közgazdaságtudományi Karon jelenleg is fut a Simonyi Summer Social Entrepreneurship Program, melynek keretében magyar, amerikai, európai, és afrikai hallgatók cégekkel és kutatók dolgoznak együtt olyan vállalkozási projekteken, amik a dél-dunántúli régiónak kitörést jelenthetnek. A napi nyolc órás munkavégzést a Simonyi Meets the Pros események színesítik, melyek során gyakorló szakemberek beszélgetnek szakmai élményeikről, s ezáltal segítik a csapatok munkáját. Szintén a Külügyi Igazgatóság koordinálásában szeptemberben a japán Josai International University hallgatói vesznek részt a Művészeti Kar által biztosított magyar néptánc és népzene képzésen.