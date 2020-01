Nyomozni kell a közös képviselő kiléte után

Továbbra se kell bejelenteniük adataikat a földhivatalhoz a közös képviselőknek, hogy azok rákerüljenek a társasházak törzslapjaira – az új jogszabályi előírás bevezetésének határidejét ismét elhalasztották.

Tavaly január 1-jén lépett volna hatályba a jogszabály, miszerint szerepeltetni kell az ingatlan-nyilvántartásban a társasház törzslapján a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnökének adatait ahhoz, hogy folytathassák tevékenységüket – az új előírás bevezetésének határidejét azonban akkor elhalasztották, majd ismét meghosszabbították. Eszerint – tájékoztatta lapunkat Nagy Emil, a Lakásszövetkezetek és Társasházak Szövetségének Baranya megyei elnöke – 2021. januárjában lép életbe az új szabályozás.

A módosítás bevezetését sokan várták, hiszen egy lakás adásvételekor például gyakori gond, hogy hosszas „nyomozás” után derül csak ki, ki is a ház közös képviselője – mindez jelentősen lassítja és nehezíti az ügyintézést. Sokat egyszerűsítene ilyen esetekben, ha ezek az adatok is láthatók lennének a földhivatali nyilvántartásban a ház törzslapján, ezen kívül a hatóságoknak is könnyebb lenne a dolguk, ha tisztában lennének azzal, melyik épületet ki kezeli.

A járási hivatalokhoz egyébként az adataikat be kellene most is jelenteniük a közös képviselőknek, ennek azonban sokan nem tesznek eleget, a szigorítás ezért is szükségszerű lenne.

A módosított jogszabály azt is előírja, hogy a közgyűlés által elfogadott és a számviteli szabályok szerint készített pénzügyi beszámolót is be kell nyújtani az ingatlanügyi hatósághoz – ennek bevezetése szintén a jövő év elejére tolódott.

Van azonban egy újítás – tette hozzá az elnök –, ami sok félreértést szül a tapasztalat szerint. Ha ugyanis egy társasház vállalkozásból származó bevétele – például reklámfelület kiadása – meghaladja a 10 millió forintot, mérlegképes könyvelő munkáját kell igénybe vennie. Ami azonban nem azt jelenti, hogy folyamatosan alkalmazni kell egy szakembert a feladatra. Fontos tudni azt is, hogy a közös költség például nem számít vállalkozásból származó bevételnek – e tekintetben is sok a félreértés.

A társasházi közgyűlésekkel kapcsolatban Nagy Emil hozzátette, május 31-ig kell ezeket minden házban megtartani, az elkövetkezendő hetekben várható, hogy kezdik mindenütt kiküldeni a meghívókat.