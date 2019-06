Nyugdíjas szakembereket csábítanak a vállalkozások

A nyár kezdetével nem csak a diákok tértek vissza a munkaerőpiacra, hanem velük együtt a nyugdíjasok is szép számban jelentkeznek különböző állásokra a szakmájukban.

A vállalkozásoknak nagy segítséget jelent, hogy sok nyugdíjas újra dolgozni kezd. Hiszen a korábban visszavonult szakemberekkel olyan tapasztalat és tudás kerülhet a cégekhez, amely nagyobb hozzáadott értéket jelent, különösen azokban a gazdasági ágazatokban, amelyekben munkaerőhiány tapasztalható. Ami a térségre főleg a nyári időszakban egyre jobban jellemző, mivel a szakemberek gyakrabban vállalnak szezonális munkákat az ország különböző pontján vagy külföldön.

Így ilyenkor egyre gyakrabban találkozhatunk azzal a jelenséggel, hogy a szomszéd idős bácsi nem horgászni indul reggelente, hanem munkába igyekszik, hiszen a kialakult hiány miatt, rendkívül jól megfizetik a szakembereket függetlenül a koruktól.

– Legfőképp az ingatlanszektorban és építőipar egyes területein működő cégeknél figyelhető meg szakemberhiány – tudtuk meg Puskás Bettinától, az egyik helyi munkaközvetítő cég munkatársától. – Majd egy év alatt, mintegy harminc százalékot nőtt az építőiparban feladott álláshirdetések száma, amelyekre folyamatosan csökken jelentkezők száma. Ennek okán a legtöbb vállalkozás, akikkel kapcsolatban állunk, a nyugdíjasok foglalkoztatása felé fordult. Ez a sokéves tapasztalat és tudás mellett azért is éri meg a vállalkozásoknak, mert jelentős megtakarítással számolhatnak, amennyiben nyugdíjasokat alkalmaznak. Ilyenkor ugyanis a gazdasági szereplők mentesülnek a szociális hozzájárulás és a szakképzési hozzájárulás megfizetése alól. Továbbá egy vállalkozás vagy azért hirdet, mert elvándoroltak tőle a szakemberek, vagy újabb projekteket indított, és onnan hiányzik valamennyi hozzáértő. Azonban mindkét esetben gyorsan szeretnék betölteni a kialakult hiányt, mivel rengeteg pénz múlik ezen, például az építőiparban egy csúszó projekt után fájó lehet kötbért fizetnie a vállalkozásoknak – tájékoztatott bennünket Puskás Bettina.

Mérnököket is várnak vissza különféle munkaterületekre

Bizonyára mind jártunk már úgy, hogy bármit megadtunk volna egy villany- vagy egy gázszerelőért. A cégek is hasonlóképp gondolják, így nem ritka az akár félmillió forintos fizetés sem a szakmában. A munkaerőpiacon azonban a nyugdíjas mérnököket és műszaki előkészítőket is nagy létszámban várják, hasonlóan magas fizetésért. Azt gondolnánk, hogy ez főleg a kisebb vállalkozásokat érinti, merthogy a nagyobbak elviszik előlük a munkaerőt, azonban a kialakult hiány a nagy cégek számára is égető problémát jelent. Többek között a hiány és a magas fizetés az oka annak, hogy nyugdíjasok feláldozzák a kiérdemelt pihenésüket, hogy plusz pénzzel egészítsék ki a nyugdíjukat.