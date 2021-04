Nyugodt szívvel mehet tanítani Somogyiné Lakos Erika

A koronavírus elleni védőoltás fontosságára hívta fel a figyelmet Somogyiné Lakos Erika történelem- és moderntánc-tanár, a Szentlőrinci Arabeszk Tánccsoport alapítója is. Mint mondta, az online oktatás miatt mind a diákok, mind a tanárok nagyon leterheltek.

– Két végzős, érettségizős osztályom van, osztályfőnök is vagyok, így szinte éjjel-nappal tanítok. Ráadásul vannak emelt szintű történelem érettségizőim is. Korábban egy kicsit kételkedő voltam, de rövidesen meggyőződtem arról, hogy a vírus elleni küzdelemben mennyire szükséges az oltást beadatni.

Nem csak a saját magam védelméről van itt most szó, hanem a tanítványaimról is – fogalmazott.

Mint mondta, novembertől online tartotta a táncórákat is, februárban mentek vissza jelenléti oktatásba, természetesen a járványügyi előírások betartása mellett.

– Én már be vagyok oltva, kínai vakcinát kaptam. Nem a tanári regisztráció során került rám sor, már hamarabb beoltottak. Amint jött a hír, hogy mehetek, rögtön mentem is. Közeleg az érettségi, és én az érettségizőimet is szeretném védeni, május 10-től pedig már jelenléti oktatás lesz a középiskolákban is. Úgy gondolom, hogy így nyugodt szívvel mehetek vissza a tanterembe – zárta le gondolatait a tanárnő.