Ódon falak a lábunk alatt

A középkori püspökvár maradványait tárták fel a régészek a Dóm tér felújítása során. A megújult teret a tervek szerint jövő év elején adhatják át.

Egy széles fal megtisztításán dolgoztak az ásatási munkások múlt héten a Dóm tér nyugati részén. Spaklival és seprűvel serénykedtek, hogy a felszínre kerülő széles kőfal felszínét megpucolják, és a falak széleit is megtalálják és körbehatárolják.

– Most ahol állunk, ez volt a középkori belső vár nyugati szárnya. Annak a falait, pilléreit és járószintjeit találtuk meg – mondta el a Dunántúli Naplónak Tóth Zsolt pécsi régész. – Ettől a faltól keletre haladva, tulajdonképen beérünk a középkori belső várnak az udvarára – avatott be a részletekbe.

A tér területe a középkorban egy zárt belső udvar volt. Ezt északon a székesegyház, a nyugati, a déli és a keleti oldalán pedig egy-egy épületszárny határolta. Ez a három épületszárny alkotta a püspökvár belső épületeit. Ezek a falak voltak egyben a vár falai, ezért ilyen szélesek. Körülbelül kettő és fél méter vastagságúak. Az épületek többszintesek lehettek, melyek egyben védelmi funkciót is elláttak.

– A felszínen még látszanak a négyszögletes pillérek. A kutatások mostani fázisában az a meglátásom – fejtette ki Tóth Zsolt – hogy itt egy olyan nagy méretű helység állt, ami boltozottal volt ellátva, melyet a pillérek és oszlopok tartottak. Ez még csak koncepció, véglegest akkor lehet mondani, hogyha a területet végig lesz kutatva – tette hozzá.

A Dóm téri beruházás a Pécsi Püspökség projektje, ami arra irányul, hogy a tér teljesen megújuljon. Új burkolattal látják el, több padot helyeznek el, restaurálják a homokkő obeliszkeket és a korlátot. A felújítás közel hatszázmillió forintba kerül.

A munkálatok során fokozatosan leszedik a meglévő burkolatot és a homokágyazatát, majd a területet átadják a régészeknek. Nekik csak akkor kellene az egész teret a természetes talajszintig feltárniuk, ha a tér alá mondjuk egy mélygarázst építenének, mert akkor megbolygatnák a régészeti rétegeket. Így, Pécs legjelentősebb és legösszetettebb régészeti öröksége föld alatt maradhat.

A hét elején a már megkutatott terület tisztítás után dokumentálva lesz, azaz fotók és rajzok készülnek az előkerült régészeti emlékekről. Ha ez megvan, akkor geotextillel, homokkal és georáccsal lefedik a területet és elkezdődhet a kivitelezés ezen a régészek által megkutatott területen. Ezután fokozatosan haladnak előre, az északi rész keleti felét veszik birtokba a régészek, majd a tér többi része következik.

Várhatóan nagyobb szenzációs lelet nem kerül elő, de pontosabb képet kaphatunk a középkori püspökvár szerkezetéről.

A megújult teret a tervek szerint jövő év elején adhatják át, ám ha jól haladnak, akkor akár az év végére is elkészülhetnek vele.