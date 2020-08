Ödön most nem akadt horogra, de volt kapás

A dohánygyár csapata tarolt a pécsi munkahelyek remek hangulatú horgászversenyén.

Négy nagy baranyai munkáltató horgászcsapata mérettette meg magát szombaton délelőtt a drávacsepelyi Hosszú-tavon. A Hauni horgász szakosztályának kezdeményezésére szervezett versenyen rajtuk kívül a Honsa Kft., a Vízmű, valamint a BAT Pécsi Dohánygyár 8-8 fős csapatának tagjai terelték partra a halakat kora reggeltől.

Balogh Csaba szervező elmondta, a Hauni horgász szakosztálya minden évben rendez a tagoknak versenyt, az idén pedig arra gondoltak, megmérettetik magukat más cégek dolgozóival is. A pécsi munkahelyek versenyében végül a dohánygyár csapata tarolt, 91,81 kilogrammnyi halat terelt a szákba a nyolc horgászuk, a Hauni Hungária 50,5 kg-mal a második, a Vízmű 38,28 kg-mal a harmadik, a Honsa 35,75 kg-mal pedig a negyedik helyet szerezte meg. A legnagyobb halat (9,33 kg) Balogh Attila, a legtöbbet (41 kg) pedig Balogh Dávid fogta ezen a délelőttön.

A Hauni horgászcsapatának bázisa egyébként a kozármislenyi Petőfi Bányász-horgásztó, itt azonban már nagyon sok versenyt rendeztek, ezért az elmúlt években más tavakat is kerestek helyszínül a megmérettetésre. A drávacsepelyi Hosszú-tó is ideálisnak bizonyult a remek hangulatú versenyre, hiszen itt egyenes a pálya, egy vonalban ülnek a horgászok, így látják és ösztönzik egymást a verseny ideje alatt.

Bónis Balázs tógazda elmondta, évente több baranyai feeder verseny helyszínéül szolgál a Hosszú-tó, de saját szervezésű megmérettetések is vannak, összesen évente 10-11 program zajlik a tónál, melynek legnagyobb lakója talán az a 21,4 kg-os ponty, melyet Ödönre kereszteltek, a nagy súlyú hal egyébként gyakran mutatja meg magát a horgászoknak.

A Hosszú-tó látogatói egyébként az idén ősszel részt vehetnek egy jótékonysági liciten, melyen többek között Jankovich Krisztián ismert feederhorgász által aláírt horgászbotot is megszerezhetik, a legtöbbet ajánló vásárló pedig egyenesen egy segítségre szoruló beteg kisfiú kezelését támogatja majd. Az itteni horgászok egyébként tavaly Zente, az SMA-s kisfiú nagyszabású gyűjtéséhez is csatlakoztak.

Ön is kedvet kapott? Megmutatná a nagy fogását ország-világnak és még nyerne is vele? Küldje be fogását pályázatunkra!