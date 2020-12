Óévbúcsúztató túra: egyénileg hódíthatjuk meg idén a Zengőt

A természet szerelmeseinek az év végéhez hozzátartozik a hagyományos Óévbúcsúztató Zengő túra, amikor a kirándulók Pécsváradról és Hosszúhetényből indulva meghódítják a Mecsek legmagasabb pontját.

Az esemény szépen kinőtte magát, az utóbbi években rendszerint több százan vettek részt rajta. Volt olyan túra, amelyen szerkesztőségünk munkatársai is megjelentek. Mivel a szervezők el szeretnék kerülni, hogy ilyen nagy létszámú csoport összegyűljön a hegytetőn egy időben, idén a túra elmarad. Pontosabban teljesíteni most is lehet, de csak egyéniben vagy családtagokkal, olvasható a Pécsváradi Várbaráti Kör közösségi oldalán.

A Zengőre természetesen bármikor ellátogathatunk, de a szervezők azt javasolják, hogy december 25. és január 1. között járjuk végig az utat, hogy valóban az óév elbúcsúztatásához kapcsolódjon a kirándulás. Az igazi közös élmény most elmarad, de az internet segítségével mégis a közösség tagjaivá válhatunk, amennyiben eljuttatjuk a túráról szóló fényképeket a Pécsváradi Várbaráti Körnek. A szervezők szívesen várják azokat a fotókat is, amelyek az elmúlt csaknem harminc túra valamelyikén készültek.

A beküldött képeket az egyesület a honlapján, valamint a közösségi oldalán is közzéteszi. A fotók nemcsak az emlékezést segítik, hanem nyerni is lehet velük. A szervezet ugyanis a túrázók között két darab, az eddig megjelent kiadványaikból összeállított, több mint tízezer forint értékű csomagot sorsol ki, továbbá egy ugyanilyen csomaggal lesz gazdagabb a legtöbb lájkot gyűjtő fotó beküldője is.

Az előzetes hírek szerint idén is sokfelől érkeznek. A Pécsváradi Várbaráti Kör először 1992-ben rendezte meg az Óévbúcsúztató Zengő túrát. Az esemény nemcsak a helyi közösséget mozgatja meg, hiszen visszatérő vendégként jönnek kirándulók Szekszárdról, Bonyhádról, Tolnáról, Mohácsról, Komlóról és Kozármislenyből, sőt, volt olyan év, amikor még Hollandiából is érkeztek lelkes résztvevők. A túrához hagyományosan hozzátartozik a hegy tetején egy köszöntőbeszéd, emlékbe pedig kitűzőt kapnak a kirándulók.