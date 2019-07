Őket díjazta a zsűri: sok finomság készült a Dunamenti Halfesztiválon

Szombaton rendezte meg a Mohácsi Német Önkormányzat az III. Dunamenti Halfesztivált.

Újdonságokkal is készültek idén, ilyen volt a halpont, ahol bárki megkóstolhatta a valóban minőségi halétkeket, s az is, hogy idén a legszebben terített asztalokat is zsűrizték. 2019-ben, a III. Dunamenti Halfesztivál alkalmával négy kategóriában volt lehetőség zsűriztetni: a mohácsi halászlé, a Duna menti halászlé, az egyéb dunai halétel, s a negyedik kategória, a legszebben terített asztal, amely idén újdonság volt.

A Mohácsihalászlé-kategóriában a 31 induló közül hét szakács érdemelt arany minősítést, közülük az első helyet a Kürtös csoport érdemelte ki, második lett Faulstich András, harmadik a Mohácsi Polgárok olvasóköre Farkas Zoltán irányításával. Duna menti halászlét összesen 11 csapat főzött, itt három arany minősítés született, első lett a Perekedi Német Nemzetiségi Önkormányzat – Sanyi csapata, második a Magyar Kulturális Egyesület Pélmonostorról, harmadik Stang Ádám.

Az Egyéb dunai halétel kategóriában tízen indultak és öt arany minősítés született, első helyet ért el a Kőbányai Szabadtűzi Lovagok csapata, második a Mohácsi polgárok olvasóköre Szűcs László vezetésével és harmadik Vincze Zsolt lett. A Legszebben terített asztal díja és a vándorkupa birtokosa Vincze Zsolt. A Legügyesebb ifjú szakács: Bugarszki Milán. A Települési stand szépségver­senyen arany minősítést kapott Hásságy és Geresdlak. A Legszebb stand címet Székelyszabar, a Legötletesebb stand címet pedig Himesháza érdemelte ki.