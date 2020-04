Okospadokat is telepítettek a megújult térre

Mint ismeretes, mintegy félmilliárd forint pályázati támogatásból építette át a komlói Petőfi teret és környezetét az önkormányzat – a beruházás eredményeként megújultak az utak, a közművek, és egy kellemes, zöld közösségi térré alakult át a városnak ez a része.

Rekreációs területeket, kulturált gyalogos- és autós közlekedést alakítottak ki az érintett zónában és a parkolóhelyek száma is növekedett a Kökönyös középpontjában található területen, amely fontos helyi és távolsági buszok megállója, emellett iskolák, üzletek, hivatalok egész sora található a közelben.

Az önkormányzat nemrégiben okospadokat is telepített a térre, eleget téve a mai kor elvárásainak, miszerint ingyenes wifi-hálózat, valamint telefontöltésre alkalmas berendezések is biztosítottak legyenek a forgalmas helyeken. Mindezeket az igényeket kielégítik a napelemes okospadok, amelyek teljes egészében megújuló energiaforrásból fedezik a működésükhöz szükséges energiát.

A pad többek között adatokat gyűjt a légköri állapotokról is, amely információ a felhasználók számára is elérhető. Felülete nyáron hűtött, télen pedig kellően fűtött. A beépített LED-eknek köszönhetően az ülőalkalmatosság a közvetlen környezetét is megvilágítja, ezáltal a pad esti használatra is alkalmas. Bármilyen károkozást érzékel, és erről azonnal értesíti a tulajdonosát. Mindezen felül, az eszközök védelmének további biztosítása érdekében közvetlen környezetükbe térfigyelő kamerákat is telepített a kivitelező, hogy rongálás esetén azonnal intézkedni tudjanak a hatóságok.