Oktatást és élményt adnak a nehéz sorsú diákoknak

A hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása érdekében hozták létre több mint húsz évvel ezelőtt a tanodákat. Működésüket az állam is támogatja, erre pályázatot írtak ki, amelynek eredményét nemrég hozták nyilvánosságra.

A tanoda típusú programok komoly múltra tekintenek vissza Magyarországon. Céljuk elsősorban a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása, de emellett a kulturális hiányok pótlását, az életpálya-építést, a szakmaválasztást és a közösségépítést is fontos feladatnak tartják. A tanodák működésének támogatására tavaly is pályázatot írt ki a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság. A közelmúltban nyilvánosságra hozott eredmények alapján az országban 183 tanoda tevékenységét biztosították a 2021–2023-as finanszírozási időszakban. Megyénkből összesen tíz ilyen jellegű intézmény részesült a támogatásban, köztük a Komlói Fekete Láng Érdekvédelmi Egyesület tanodája is.

– Egyesületünk tanodája 2013 óta működik folyamatosan, de van olyan egyesület, amelynek már korábban is volt tanodája Komlón – mesélte lapunknak Orsós Ferenc, a szervezet vezetője. – Általános- és középiskolás diákoknak kínálunk délutáni foglalkozást, ahol felzárkóztatjuk őket azokból a tárgyakból, amelyekből szükséges.

A tanodában összesen nyolc pedagógus dolgozik, más-más tantárgyakat tanítanak, tehát bármiben tudják segíteni a gyermekeket. Orsós Ferenc azt is elmondta, hogy a koronavírus-járvány az ő működésükre is hatással volt, de természetesen a munka ebben az időszakban is folyamatos. A tanodába 25 tanuló iratkozott be, most ilyen nagycsoportos foglalkozást nem tarthatnak, de kisebb körben, online formában zajlik a felzárkóztatás. A mostani állami támogatásnak köszönhetően működésük továbbra is biztosított.

Sellyén is működik tanoda, amely a Magyar Református Egyház fenntartásában áll, ők is nyertek pénzt a pályázaton tevékenységük folytatásához. A fejlesztő foglalkozások ott 2017-ben indultak meg, de étkezést és szabadidős programokat is biztosítanak a gyermekeknek. A református egyház egyébként megyénkben még Dencsházán is működtet tanodát, amelynek tevékenységét az ormánsági intézményhez hasonlóan építették fel.