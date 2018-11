Olcsón juthatunk a héten almához és paprikához

Még mindig sok a paprika és az alma a pécsi Vásárcsarnokban, a megye piacain. Paprikát háromszáz forintért, míg az almát akár kétszáz forintért is hazavihetjük kilónként.

Azonban a paradicsom és a szőlő tegnap már fogyóban volt az asztalokon. Az árusok elmondása szerint elsősorban mindenki a nagy szemű fehéret venné a csemegeszőlőből. Elvétve még lehetett találni a pultokon a külföldi gesztenyéből is, átlagosan kétezer-ötszáz forintos kilónkénti áron.

Diót meglehetősen borsos, közel háromezer forintos kilónkénti áron lehet kapni a legtöbb standon. – Sokan, hétről hétre egyre többen keresik a diót – mondta el nekünk az egyik árus. – Annak ellenére is szívesen elviszik, hogy drágállják az árát. Igaz, tavalyhoz képest igencsak megdrágult a gyümölcs, köszönhetően az idei termést tönkretevő dióburok-fúrólegyeknek. Szerintem jövő hétre még kevesebb lesz belőle – mesélte indulatosan a kereskedő.

Nagyon sokan viszik most az almát az igen kedvező ára miatt. A vásárlók bevallása szerint a nyersen való fogyasztás mellett almáspitének vagy befőttnek veszik az olcsó gyümölcsöt. Sok asztal dugig volt a sütni való tökökkel, néhány pulton azonban még található egy-egy megmaradt dísztök az ünnepekről. Bőven lehet találni hagymát, csokrokban petrezselymet és kaprot is. Megfázás ellen csomagban szárított hársvirágot, csipkebogyót és galagonyát is kínálnak őstermelők vagy gyűjtők. Gombából is akadtak szép példányok, akár már négyszázötven forintos kilónkénti áron.

Aktuális árak a baranyai piacokon és vásárcsarnokokban (forint/kg)

Alma 150–250

Almapaprika 380–410

Batáta 550–800

Bogyiszlói paprika 390–650

Burgonya 130–250

Cukkini 260–450

Csemegeuborka 350–640

Csöves kukorica 70–100

Dió 3000–3500

Fehérrépa 890–1800

Fejeskáposzta 299

Fokhagyma 900–1200

Gesztenye (magyar) 800–1000

Gesztenye (külföldi) 1500–2500

Hagyma (savanyítani) 350–550

Kapor 150–200 Ft/csokor

Karalábé 170–250 Ft/db

Karfiol 400–450

Kelkáposzta 380–450

Kígyóuborka 350–499

Körte 300–499

Lecsópaprika 200–350

Lilakáposzta 250

Padlizsán 360–400

Paprika (sárga húsú) 370–590

Paradicsom 250–790

Paradicsom (befőzni) 190–250

Patisszon 390–500

Sárgarépa 299–399

Sütőtök 199–250

Szilva 220–450

Szőlő 200–600

Tojás 22–48 Ft/db

Tök 180–350

Tv-paprika 300–550

Vöröshagyma 199–350

Zeller 180–350 Ft/db

Zöldbab 500–700

Zöldhagyma 180–250 Ft/csomó

Zöldségzöld 80–120 Ft/csomó