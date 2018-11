Oldódik a szorongás: évek óta foglalkoznak az önkéntes falfestéssel

Ravasz róka, dörmögő medve, és játékos nyuszik népesítik be néhány hete a Szigetvári Kórház gyermekosztályának folyosóját, a kis betegek legnagyobb örömére. A közel ötven önkéntes által festett figurák könnyebbé teszik az intézményben töltött napokat.

A Nevetnikék Alapítvány kórházi önkéntesei játékos foglalkozásokkal terelik el a betegellátó intézményekben fekvő gyerekek figyelmét a gondokról, űzik el unalmukat. Évek óta foglalkoznak az úgynevezett „mesefalfestéssel” is, melynek célja, hogy az általában üres, fehér gyermekosztályok kórtermeinek falait színes, vidám mesefigurákkal dobják fel, ezzel is elősegítve, hogy a kórház gyermekbarátabb legyen.

A Szigetvári Kórházban öt alkalommal ragadtak ecsetet az önkéntesek, a Lafarge cementgyárból, a Szigetvári Járási Hivataltól és a Sopiana-e Motorsporttól is érkeztek ügyes kezű jóakarók. Az alapítvány vezetője, Kőműves Glória lapunk kérdésére elmondta, a gyermekosztály folyosója már elkészült, de még egyeztetnek az intézménnyel, a továbbiakban a kórtermekben folytatnák a munkát.

– A projektekhez különböző vállalatokat keresünk meg, illetve keresnek meg ők minket, hogy önkéntesprogramjukból finanszírozzák a szükséges festékek és egyéb eszközök beszerzését. De ha nincs annyi helyi vállalat, amely fel tudná karolni a kezdeményezést, magánszemélyek segítségét is szívesen fogadjuk – fogalmazott a vezető.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A munka előképzettséget nem igényel, a tervezéshez és kivitelezéshez segítséget kapnak a jelentkezők, így bárki segédkezhet. Az alapítvány önkéntesei tíz éve a Pécsi Gyermekklinikán dolgoznak, ott három osztályt már kifestettek, a Mohácsi Kórházzal is egyeztetnek, továbbá novemberben két házi gyermekorvosi rendelőt varázsolnak meséssé.

A visszajelzések mind az osztályokon dolgozóktól, mind a kis betegektől pozitívak, az orvosoknak például sokkal könnyebb egy injekciót úgy beadni, hogy a gyermek közben nem a fájdalomra figyel, hanem Micimackót nézegeti a falon.

Így könnyebben megy a gyógyulás is

A gyermekeknek nemcsak testileg, de lelkileg is megterhelő a kórházban töltött idő. Több intézményben éppen ezért törekednek arra, hogy a bútorok a gyermekek méreteihez igazodjanak, dekorálják a kórtermeket, az osztályon tartsanak gyerekjátékokat. Mint azt dr. Berecz Jánostól, a kórház főigazgatójától megtudtuk, az intézmény vezetői eddig is nagy gondod fektettek a kórház gyermekbaráttá tételére. Külön gyermeksarkot alakítottak ki, némi gyermekeknek szóló dekoráció eddig is volt a gyermekosztályon. A kórtermek színesek, a nővérek mesefigurás ruházatban végzik napi munkájukat, a most felfestett faldekoráció is ezen törekvésüket javítja.