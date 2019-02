Olyan zenei stílust képviselnek, ami egyedülálló a városban

Új színt hozott a város zenei életébe a Swing Ladies. Az együttes tagjaival beszélgettünk megalakulásukról, sikereikről és a köztük lévő összhangról. A szót Tóth-Fekete Enikő, a zenekar egyik tagja vitte.

– Az együttes 2018 júniusában alakult. Hogyan találtak egymásra?

– Ketten már jól ismertük egymást, mivel egy kórusban énekeltünk együtt. Egy tavalyi fellépésen megfogalmazódott a gondolat, hogy nagyon jól passzolunk egymáshoz. Ekkor jött az ötlet, hogy komolyabb területekre lépjünk. Anitát Balásy Szabolcs, pécsi zenész ajánlotta figyelmünkbe. Már az első próbán kiderült, hogy emberileg és zeneileg is összeillünk.

– Miért a swing műfaját választották?

– Pécset nagyon sok tehetséges zenekar képviseli, de swinggel még nem találkoztunk. Egyrészt ezt a piaci rést használtuk ki, de mindannyiunk szívéhez közel áll a műfaj. Valamennyien egyetértünk abban, hogy ezek olyan örökzöld dalok, melyek még ötven vagy száz év múlva is megállják a helyüket.

– Kikhez szól a zenéjük?

– Érdekes, mert sokféle korosztály képviselteti magát a fellépéseken. Egészen fiatalok is jönnek, ugyanúgy, ahogy a harmincas, negyvenes vagy idősebb korosztály. Ez a zene kortól függetlenül megszólít.

– Hol koncerteztek eddig?

– Baranya és Tolna megyéből sok meghívást kaptunk. Az adventi időszakban karácsonyi vásárokban, céges rendezvényeken léptünk fel. Leginkább mégis Pécsen koncertezünk. Két népszerű hely van a városban, ahol havi szinten énekelünk. Próbálunk több helyre eljutni, ami sikerül is, hiszen a vendéglátóhelyek és a közönség is nyitott erre a fajta zenére.

– Család és munka mellett énekelnek. Hogyan tudják ezt összeegyeztetni?

– Szerencsére mindent meg tudunk oldani, valamennyi alkalommal sikerült összeegyeztetni a fellépéseket. A család mindenben támogat minket, próbálnak segíteni, a fellépések alatt vigyáznak a gyerekekre. Amikor ugyanis koncertre készülünk, akkor kizárunk mindent, csak arra koncentrálunk. De ezt csak így lehet csinálni. A próbákon viszont ott vannak a gyermekeink is, ami néha vicces pillanatokat szül.

– A színpadon teljes az összhang önök között. Így van ez a magán­életben is?

– Igen, nagyon jól kijövünk egymással. A színpadon is tudtunk egymáshoz alkalmazkodni, ha valakinek rosszabb napja van, akkor segítjük, motiváljuk. És a magánéletben is számíthatunk egymásra. Ez akár példaként is szolgálhat másoknak, hogy nagy család mellett is meg lehet valósítani az álmokat, ha szorgalmas vagy és vannak társak, akik segítenek.

– Mire készülnek még?

– A „swing-naptár” már júniusnál jár, sok fellépésünk lesz addig. Tematikus estekre, bálokra, esküvőkre is kapunk meghívást. Jelenleg Valentin-napra készülünk egy kis meglepetéssel, keresünk egy 21. századi lovagot, aki aznap szeretné megkérni a barátnője kezét. Szóval sok tervünk van.

A zene az életük

Az együttest Tóth-Fekete Enikő, Soltészné Kusz Orsolya és Wéber Anita alkotja. Mindhárman korán elkezdtek a zenével foglalkozni. Anita már az óvodától énekelt. Jelenleg a PTE ének–zene, zeneismeret szakán tanul, kórusokban és a színházban énekel, mellette szolfézst tanít. Orsolya egész családja zenész, őt is efelé irányították. Értékesítési szakembernek tanult, de kórusban mindig énekelt. Most kisgyermekével van otthon. Enikő is ének–zene tagozatos iskolába járt. Ő is gyermekeivel van otthon, mellette a zenekarral kapcsolatos teendőket végzi.