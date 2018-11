Önerőből újult meg az épület, otthonosabb lett a községháza

Megújult a községháza Kásádon. Az önkormányzat saját forrásból valósított meg a településen beruházásokat, a polgármesteri hivatalban korszerűsítették a fűtési rendszert, nyílászárókat cseréltek és az irodákban kicserélték a bútorokat. Emellett pedig még egy új fedett buszmegálló is épül kőből.

– Marosi László tervezte nekünk a falu szélén álló szálláshelyet is korábban, most pedig egy szép, új megállóhely készül az ő tervei alapján. A falak már állnak, de pár héten belül térkövezzük a környezetét és tetőt is kap a buszmegálló – mondta Bosnyák Zoltán, Kásád polgármestere. A hivatal épülete három, a megálló pedig másfél millió forintos beruházás.

Az önkormányzat példaszerűen gazdálkodik a forrásaival, öt hektáron gazdálkodnak, a Startmunka program keretében csomagoló üzemet építettek, brikettáló és térkőgyártó berendezést is vásároltak, illetve az útfelújításokat is maguk végzik a községben.

