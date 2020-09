Önkéntes segítők munkájával újul meg a játszótér

Újra biztonságossá varázsolná a Rózsadomb utcai játszóteret a szászvári önkormányzat – most szombaton, szeptember 12-én 9 órára várják mindazokat az önkénteseket, akik munkájukkal szívesen hozzájárulnának a felújításhoz.

– A helybeliek közül többen felajánlották már a segítségüket, tíz–tizenöt emberre számítunk, az önkéntes munkát vállalók a helyszínen jelentkezhetnek szombaton reggel. A feladat az elöregedett játékok rendbe tétele, hogy azok újra biztonságosan használhatók legyenek, szórakozási lehetőséget nyújtva a településen és a környéken élő gyermekek számára – tájékoztatta lapunkat Vidák Krisztina, Szászvár polgármestere.

Az évek során például az egyik mérleghinta eltörött, ezért le is kellett szerelni – annak érdekében, hogy a játszótér ne csak részlegesen legyen használható, lesznek olyan elemek, amiket újakra cserélnek, ezen kívül jellemzően csiszolni, festeni kell az eszközöket. Mindezeken kívül tereprendezésre is sor kerül a terv szerint a szombati nap folyamán.

A renoválásra összesen mintegy 300 ezer forintot tud fordítani az önkormányzat, a „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” című uniós projekt részeként – ennek a programnak a fő célja a vidéken élő népesség megtartása, helyben tartása, a fiatal korosztály számára alternatíva biztosítása, annak érdekében, hogy a középiskola elvégzése után helyben maradjanak.

Vidák Krisztina kiemelte, a település másik játszótere az újtelepi, szintén önkéntesek munkájának köszönhetően újulhatott meg nemrég – ott egy helyi vállalkozó segítségének köszönhetően a homokcserét is meg tudták valósítani a homokozóban. A tisztaságát is igyekeznek megóvni – speciális ponyva került a tetejére.

Az idei évben tervezik még az óvoda udvarának rendbetételét is – szintén mintegy 300 ezer forintot szánnának a munkákra, és szintén számítanának önkéntesek segítségére.

A polgármester asszony hozzátette, a Rizni park erdei tornapályája is korszerűsítésre szorul, erre az idei évben már nem kerül sor, jövőre viszont mindenképp szeretnék, ha ez is újra megszépülne.

Képünk illusztráció.