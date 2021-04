Önkéntesek is segítik az új sportpark kialakítását Zengővárkonyban

Sport- és szabadidőpark kialakításán dolgoznak Zengővárkonyban. Az önkormányzat a Magyar Falu Program keretében nyert csaknem két és fél millió forintos támogatást a játszótér melletti, elhagyatott terület megvásárlására és rendbetételére.

Ezt ne hagyja ki! A Demokratikus Koalícióval jönne a fizetős egészségügy

A területrendezést már megkezdték, a napokban önkéntesek segítségével – a járványügyi szabályok maximális betartása mellett – kitisztították a patakmedret, kivágták az elvadult bokrokat, fákat. A játszótértől elválasztó kerítést lebontották, hogy azt egybenyissák a leendő szabad­időparkkal, a terület határán pedig új kerítést húztak fel.

A helyiek tehát segítőkészen állnak a fejlesztéshez, mint azt az önkormányzattól megtudtuk, voltak olyanok is, akik virágokat ajánlottak fel, hogy azokkal is szebbé tegyék a területet, és a későbbiekben a gondozásukat is vállalták.

Tűzrakó helyet is építenek a piknikezőknek a sportpályák mellé

A megvásárolt területen egyébként egy focipályát is kialakítanak, de piknikező- és tűzrakó helyek is várják hamarosan a zengővárkonyiakat és a turistákat. A későbbiekben, amennyiben erre pályázati forrás nyílik, egy gördeszkapályát is építenének.

Terveznek egy közösségi kertet is, ahova gyógynövényeket és bogyós bokrokat ültetnek. Emellett az önkormányzat a játszótér fejlesztésére is pályázik, hogy még több játék várja majd a gyermekeket.