Önkéntesek varrják a védőmaszkokat

Példás az összefogás több baranyai kistelepülésen is a koronavírus elleni védekezésben.

Márokon önkéntesek készítették egész hétvégén a maszkokat a lakosság részére, melyet sterilizálva kapnak meg a falu lakói. Az önkormányzat egyébként pár nappal ezelőtt rendelt is a gyártóktól maszkokat, amint ezek megérkeznek, azokat is kiosztják a lakók között. Egyházasharasztiban és Magyarbólyban hasonló a helyzet, ott is önkéntesek fogtak össze, és sorban gyártják a maszkokat a lakosságnak. Majson az önkormányzat varrodájában a közmunkások készítik a száj­maszkokat a falu lakói számára, melyeket minden majsi térítésmentesen kap meg az önkormányzattól.

Egerágon szintén önkéntesek készítik folyamatosan a mosható, fertőtleníthető szájmaszkokat, amiket ezen a héten ki is osztanak a lakosság körében. Rácz János polgármester arról tájékoztatta a lakókat, hogy először a legveszélyeztetettebb csoport (65 év felettiek, krónikus betegek) tagjaihoz juttatják el a védőeszközöket, de mivel a gyártás folyamatos, idővel minden lakosnak tudnak adni.

A Babarci Német Önkormányzat tegnap felhívásban kérte azok jelentkezését, akik részt tudnának venni a szájmaszkok készítésében. Szeretnének ugyanis az idősek, valamint a falu lakosainak védelmében tenni, biztosítani a jelenleg hiánycikknek minősülő védőfelszerelést. A német önkormányzat vállalta, hogy beszerzi az erre a célra megfelelő textíliát. A felhívásra hamar jelentkeztek önkéntesek.