Önkormányzati szféra: nem kérnek belőle

Több önkormányzati cégnél is fejcserék történtek, történnek: a városüzemeltetésért felelős Biokom Kft.-től információink szerint több középvezető is távozott, valamint a temetővezetője, ahogyan a Pécsi Elszámolóháznál is, valamint a Zsolnay Negyednél is voltak, lehetnek újabb személyi változások.

Ezt ne hagyja ki! Már a Gyurcsány-párt képviselője is a dugókra panaszkodik Félnek, ezért nem vállalják a nevüket azok az önkormányzati – jellemzően baloldali érzelmű – dolgozók, akik már korábban is jelentkeztek lapunknál, hogy a városházán zajló folyamatokról adjanak információkat. Ezúttal pedig olyan jelzések érkeztek hozzánk, amikből viszont már az derül ki, hogy nem csupán a közvetlenül jobboldalhoz köthető személyeknek a helyzete, munkahelye, egzisztenciája kerülhet veszélybe, hanem azoké is, akik hittek a jelenlegi baloldali városvezetés választási kampányának. Lapunk forrásai szerint ugyanis a Pécsi Ellátó Központnak a volt vezetője is elhagyta a céget nemrég – vele szemben egyébként propagandalejáratást is indított a baloldal –, de a központtól osztályvezetők is eljöttek. Szintén komoly vándorlás volt a Biokomnál az elmúlt másfél év alatt: ismeretes, hogy az ügyvezető igazgató, Kiss Tibor is távozott, de a középvezetők közül többen több hullámban hagyták el a vállalatot: így a jogi igazgató, a városüzemeltetési koordinációs vezető, a kereskedelmi vezető, az üzemeltetési és beruházási igazgató, a temetőigazgató elment, valamint az erdőgazdálkodási vezető, illetve a szervezési vezető is a napokban távozik, vagy már távozott is a cégtől. A kormány által milliárdokkal támogatott Zsolnay Negyednél szintén komoly változások voltak már a választások után, 2019 őszét követően – amelyek a felső vezetői szinteket érintették leginkább –, de úgy tudjuk, hogy most újabb három személy esetében fennáll az esélye annak, hogy távoznak. A lapunk által munkahelyüket leginkább „közös megegyezéses” módszerrel elhagyó megkérdezettek azt mondták, nem kívánnak újra az önkormányzati szférában dolgozni a baloldali rezsim alatt, pedig többen közülük inkább baloldali érzelmű volt. Leszámolás, ellehetetlenítés A baloldali módszerek kapcsán egyik legnagyobb figyelmet a kegyvesztetté vált Bognár Szilvia, a DK-s alpolgármester leváltása kapta, aki ezekben a hetekben tudhatta azt is meg, hogy férje is távozik az egyik önkormányzati cégnél betöltött helyéről, és nem kizárt az sem, hogy Bognár sem tud a korábbi, a Tüke Busznál szüneteltetett állásában újra elhelyezkedni. Ez utóbbit egyébként az MSZP-közeli fővárosi lapban aláírás nélkül megjelent, Bognárról szóló lejárató januári cikkben még „bizalmi” állásként emlegették.

A pécsi önkormányzat és cégei nem válaszoltak megkeresésünkre.