Online is hallhatunk a vár múltjáról

Máré-vár történetéről szólt a nyár végén tartott tudományos konferencia, melyen a szervezők videókat is készítettek, így minden szakmai előadást dokumentáltak digitálisan is. A videók a napokban folyamatosan kerülnek fel az operatőr, Visontai László YouTube-csatornájára, valamint a vár Facebook-oldalára, így bárki tájékozódhat a baranyai táj népszerű helyszínéről. Neves történészek vállalták a szervezők felkérését, s mutatták be Máré-vár és a Kelet-Mecsek múltjának kutatásáról szóló eredményeiket. Olyan előadókat hallhatunk, már online is, mint Nógrády Árpád, C. Tóth Norbert, Horváth Richárd, Lakatos Bálint, Máté Gábor és Varga Szabolcs. A tervek szerint kötetben is megjelenik az előadások anyaga.