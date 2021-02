Online rendezik meg idén a Házasság hetét

Az idei rendezvény nagykövetei Pálúr János orgonaművész és felesége, mottója: Ezerszer is igen!

A vírushelyzetre való tekintettel a korábbiaktól eltérő módon ugyan, de ebben az évben is megrendezik a Házasság hete rendezvénysorozatot – hazánkban immár 14. alkalommal szervezik meg a programot, amelyhez a Pécsi Egyházmegye ezúttal is csatlakozott. Február 6–14. között különböző online előadások, koncert várja majd az érdeklődőket, és a népszerű Szerelmi kalandtúrát is ebben a formában szervezik az idén.

A programsorozat február 6-án, most szombaton, a házasság világnapján 13.30-kor a pécsi Székesegyházban szentmisével veszi kezdetét, majd a délután folyamán kerül sor az „Együtt másokért” díj átadására és a jubiláló házaspárok köszöntésére is. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, az esemény online is követhető. A Röppentő zenekar és barátai online koncertje 17 órakor kezdődik, az élő közvetítés a Pécsi Egyházmegye internetes közösségi csatornáján lesz látható.

Február 7-én indul és egészen a hónap végéig tart a Házasság hete játéka, a Szerelmi Kalandtúra, amelyre várják a párok jelentkezését. Február 9–12. között pedig minden este 19.30-tól „A keskeny út: a tisztaság”címmel Puskás Antal pálos rendfőnök Nagy Péterrel és Judittal folytatott beszélgetéseit közvetíti online a Pécsi Egyházmegye.

A hét zárásaként, február 14-én szentmisék keretében áldják meg a házaspárokat Pécsett több helyen, valamint Baranyában Szigetváron és Mohácson.