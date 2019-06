Önvédelem: először fejben kell eldönteni, hogy védekezni fogunk

A Tactical Combat, a Taktikai Közelharc Oktató és Fejlesztő Szervezet, 2004-ben létrejött magyar egyesület, a magyar jogrendre és kultúrára kialakított taktikai közelharc rendszer. A kezdetekben vegyes küzdősport, közelharc stílusból indultak, mára pedig egy komoly rendszert sikerült összerakniuk. Az egyesületnél foglalkoznak többek között a taktikai közelharc oktatásával, amely vegyes technikákat tartalmaz. Alapvetően olyan technikákat alkalmaznak, amelyek könnyen elsajátíthatóak és kis gyakorlással is könnyen karbantarthatóak. A pécsi Obendorf Roland, a Taktikai Közelharc Egyesület egyik instruktora beszélt lapunknak a szervezetről, az önvédelemről.

Az önvédelem nemcsak abból áll, hogy verekedünk, támadunk, hanem először fejben kell eldönteni, hogy védekezni fogunk. A nap bármelyik pillanatában érhet minket támadás, amely történhet egy buszon, vagy bármilyen tömegközlekedési eszközön, de az is megeshet, hogy éppen egy zsúfolt élelmiszerüzletben történik atrocitás. Illetve vannak még azok a támadások is, amelyek a frekventált szórakozóhelyeken, saját otthonunkban, környezetünkben érnek minket.

– A legtöbb ember fejében az az elv alakult ki sajnos, hogy tudjunk verekedni, amikor szükséges. Pedig pont nem ez a fontos. Az önvédelem onnan indul, hogy felkészülünk fejben és tudatosul bennünk az, hogy bármikor érhet minket támadás. Ha ezzel a gondolattal megbarátkozunk, utána át kell gondolni, hogy mit is tudunk tenni. Érdemes pár technikai elemet elsajátítani, amiket akár nálunk is meg lehet tanulni – mondta Obendorf Roland.

Ezekben a helyzetekben az is fontos, hogy ki a védekező. Lehet fiatal nő, fiatal férfi, idősebbek, vagy gyermek. Minden kategória különböző módon tud védekezni, s akár könnyen kitudja magát vonni a kellemetlen szituációból, egy kifelé mozgással, irányváltással.

Ha megtörtént a támadás, de nem tudtuk kivonni magunkat a helyzetből, akkor szükség van a technikai elemekre. Ezek olyan testtájékokat érintenek, amelyek érzékenyek. Fontos, hogy a jogszabályi kereteket betartva kell támadni. A megtámadottaknak sem szabad ezeket áthágni, mivel a jogszabályok alapján a hatóságok őket sem fogják másképp kezelni, a helytelen cselekmény miatt nekik is a bíróság elé kell állni.

– Fontos az is, hogy egy kicsit a pszichológiába is betekintsünk. Fel kell ismernünk mi a támadó célja, így vegyünk is egy példát. Rablás áldozatai leszünk, felismerjük, hogy a támadó a pénztárcánkra pályázik. A harc végkimenetele kiszámíthatatlan, ugyanakkor a pénztárcánkat átadva, vagy ha még ügyesebbek vagyunk, ledobva, el tudja vonni a támadó figyelmét. Ezután sértetlenül tudunk távozni, s rendőri segítséget hívni – mesélte lapunknak az instruktor.

A szervezet aktívan foglalkozik a krízishelyzeti elsősegélynyújtással is, ami arra ad felvilágosítást, hogyan tudunk segíteni magunkon és a már bajbajutott, sérült társainkon. Emellett még erőlét és állóképesség növeléssel foglalkoznak, illetve speciális gerinctornával is.