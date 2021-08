Önzetlen segítséget ad az idei Tüke-díjas Rotary Klub

A szerteágazó jótékonysági tevékenységéről híres pécsi Rotary Klub kapta idén a civil szervezetek Tüke-díját. Az egyik legrégebbi magyarországi civil szervezet átfogó segítő munkájáról Himer Lászlótól, az ország több mint félszáz klubjának kormányzójától, a pécsi szervezet alelnökétől kaptunk részletes beszámolót.

– Mit jelent az, hogy az egyik legrégebbi civil szervezet?

– A Rotary Klub 1905-ben alakult meg Amerikában, Európa több országában pedig az 1920-as években. Hazánkban az elsők közt jött létre Pécsett 1928-ban, de a világháború előtt és a szocialista érában letiltották a működését. Több mint négy évtizedes szünet után a rendszerváltással, 1991-ben alakult újjá, így tehát most Pécsett is jubilálunk, kereken 30 éves az újjászületett szervezet.

– Kik hozták létre a Rotary Klubot?

– A szegedit például Szent-Györgyi Albert, Nobel-díjas tudósunk, aki úgy fogalmazott akkor: „Ez a szívek és a jóakarat klubja”. Ma is ez az általános alapelvünk, a pécsit pedig az akkori polgári élvonal indította el. Olyan neves személyiségek, mint a Pécsi Egyetem akkori rektora, a Zsolnay Mattyasovszkyak, a Hamerli és a Littke családok férfi tagjai. Mert sokáig férfi klub volt, de a rendszerváltás óta a hölgyek is aktív szerepet kapnak, sőt ma már létezik hazánkban tiszta női Rotary Klub is. A nagyvilágban pedig több amerikai elnök is a tagja volt, napjainkban a jelenlegi USA elnökhelyettes asszony, az angol királyi családból Károly herceg is közénk tartozik és Bill Gates alapítványa az egyik legnagyobb támogatónk évi több tízmillió dollárral. Egyébként 1,2 millióan vagyunk világszerte, Magyarországon pedig 1200-an.

– Milyen céllal jótékonykodnak?

– Sokan nem tudják, hogy nekünk köszönhető a gyermekbénulás megszüntetése az egész világon. Több száz millió ampulla vakcinát szállítunk évente afrikai, ázsiai országokba, s már csak két országban akad néhány ilyen beteg a Földön: Afganisztánban és Pakisztánban. Ha pedig a helyi célokat nézzük, közösségépítésben segítünk, rászorultakat támogatunk, tehetséges fiatalokat karolunk fel.

– Konkrétan mit jelent ez Baranyában?

– Már a hetedik éve minden esztendőben harminc családot nagy összegű pénzadománnyal támogatunk advent alkalmából és hagyományosan több millió forinttal segítünk tehetséges középiskolásokat. Most például a baranyai Covid-árvák helyzetén is igyekszünk javítani, valamint a Covid-ellátásra kivezényelt nővéreknek adtunk 2,3 millió forintot és tárgyi eszközöket. A pécsieknek pedig évtizedek óta karbantartjuk és fejlesztjük a Misina-tetőn a Rotary sétányt: legutóbb a pihenőket és az emlékkövet újítottuk fel. Továbbá tavaly átadtuk vakoknak és gyengén látóknak a bazilika előtt azt a szoborművet, mely tapinthatóan mutatja be a dómot és a püspöki palotát. S mindezeken túl működik az egész világot behálózó középiskolás cserediák programunk, melynek az a lényege, hogy a fiatalok igazi (Rotary) családtagként tölthetnek el egy esztendőt a világ másik szegletében.