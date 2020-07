Ördögűzés, istentisztelet vagy választási kampány zajlott Alsószentmárton?

Az alpolgármester szerint nem ezen múlik, hogy kit választanak meg az alsószentmártoniak.

Nem mindennapi jeleneteknek lehettek tanúi azok az alsószentmártoniak a hétvégén, akik ott voltak a faluban rendezett, egy budapesti egyesület vezetője által tartott, ördögűzéssel is egybekötött eseményen. A magát „Isten igéjének hirdetőjeként” megnevező férfi, Magyari László már az előadás előtt úgy beszélt – a facebookos videói alapján –, hogy az ördög azzal akarta megakadályozni a programot, hogy „elkezdett esni az eső” – mintha ez átok lenne.

Előadásában később arról is beszélt, hogy közreműködésével egy törött csukló is meg­gyógyult azonnal, és mobillal fel is vették, ahogy megrázta a beteg kezét. A beszéde után egyfajta „ördögűzést” is tartott, amelynek egyik résztvevője a falut most vezető alpolgármester, Balogh Miklós volt. Magyari üvöltve megparancsolta az ördögnek, hogy hagyja el az alpolgármester testét, közben Jézus (akit néha angolul, „dzsízösznek” ejtett) hatalmát emlegette. A remegő lábú alpolgármestert hárman fogták közre, hogy ne essen el.

Alsószentmártonban szeptemberben időközi választás lesz, a korábbi polgármester, Budai László ugyanis méltatlanság miatt lemondott a posztjáról, mert csoportosan elkövetett garázdaság – miután Drávapiski polgármesterét társaival együtt bántalmazta –, valamint hűtlen kezelés miatt elítélték. Éppen ezért többen is úgy vélekednek, a hétvégi esemény már a választási kampány része volt, Balogh ugyanis maga is indul a polgármesteri székért, a településen élő romák többsége pedig mélyen vallásos.

Az „ördögűzésről” készült videót azt követően eltávolították a Facebookról, hogy beszéltünk az alpolgármesterrel.