A gandhis diákokkal szavalt együtt az ország

A Gandhi Gimnáziumra figyelt az ország, a magyar kultúra napja alkalmából Európa első roma nemzetiségi középiskolája volt az „Együtt szaval a nemzet” kezdeményezés központi helyszíne, innen közvetítette a rádió és a televízió az élő adást.

Idén 29. alkalommal ünnepeltük a magyar kultúra napját, melyhez ötödször kapcsolódott az Együtt szaval a nemzet program is. Az idei alkalom egy kerek évforduló is, Eötvös József 150 évvel ezelőtt, 1868-ban alkotta meg hazánk – egyben a világon is – első, a nemzetiségek kultúrájának ápolását, oktatását támogató törvényét. Ezért a szervezők a tegnapi központi ünnepi szavalás helyszínéül Magyarország egyik legnagyobb nemzetiségi oktatási intézményét, a Gandhi Gimnáziumot választották. A központi helyszínen a gandhis diákokhoz csatlakoztak a német Koch Valéria Iskolaközpont és a horvát Miroslav Krleža Gimnázium tanulói is, így több száz diák szavalta együtt a verseket.

A szavalatot megelőzően a tavalyi központi ünnepségnek otthont adó Cegléd önkormányzata, valamint a Kossuth Lajos Gimnázium képviselői átadták a rendezvény stafétáját Őri Lászlónak, Pécs alpolgármesterének, és Ignácz Istvánnak, a Gandhi Gimnázium igazgatójának.

Fórizs Zoltán főszervező, a Nemzeti Kreatív Intézet igazgatója bemutatta a rendezvény egyes állomásait, felidézte a program történetét, amelynek évről évre más hazai és külföldi település ad otthont. Mint mondta, a kezdeményezés célja a magyar kultúra népszerűsítése és a magyar közösségek összekapcsolása szerte a világon.

Jordán Tamás színházigazgató, ötletgazda örömmel üdvözölte a megjelent diákokat, mint mondta, minden egyes ilyen alkalom bizonyítja, hogy a mai diákok igenis kedvelik a költészetet, a verseket.

Őri László, Pécs alpolgármestere a rendezvény kapcsán újságíróknak elmondta, nemcsak a Gandhi Gimnáziumnak elismerés, hanem Pécs városának is a staféta átvétele. Ez is azt jelzi, hogy Pécs nemcsak a kultúra, hanem az együttműködés városa is, hiszen itt évszázadok óta egymás kultúráját erősíti tíz nemzetiség. Ez az a város, amely az elmúlt évszázadokban jó példát mutatott az országnak és a világnak egyaránt a békés egymás mellett élésből.

Meglepetésvers

A versmondást ezúttal is Jordán Tamás vezényelte, amelybe az MTVA élő televíziós és rádióközvetítésén, valamint a You­tube-csatornán keresztül lehetett bekapcsolódni. A Himnusz első versszaka után Tóth Krisztina Hála-változatát és Sarkady Sándor Zeneszó zeng című versét mondták el a diákok. Idén meglepetésként József Attila Tiszta szívvel című verse is elhangzott magyarul, valamint beás és lovári nyelven. A várakozások szerint idén is több százezren vettek részt a szavalásban, ugyanis minden határon inneni és túli iskolához – 3860 intézményhez – eljuttatták a szervezők a felhívást.