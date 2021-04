Őriné Simonovics Andrea tanárnő a digitális pedagógia úttörője

A digitális oktatás idején az online pedagógiai módszerek felértékelődtek, ennek a területnek a kiválósága Őriné Simonovics Andrea, a Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium fizika- és spanyoltanára.

Kisebb megszakításokkal immár több mint egy éve tanulnak otthonról, tantermen kívüli, digitális tanrendben a diákok. Tavaly március közepén volt, ahol egy kicsit hosszabb ideig tartott az átállás, máshol felkészülten várták az új oktatási forma elindulását. Így például a Pécsi Kodály Zoltán Gimnáziumban is, ahol néhány munkanap alatt sikerült az átállás az Edmodo rendszerre. Emellett már a Microsoft Teams rendszerét is kiépítette a rendszergazda.

Nagy szerepe volt a gyors átállásban Őriné Simonovics Andreának, aki a digitális pedagógia úttörője, az Oktatási Hivatal eTwinning nagykövete a dél-dunántúli régióban, valamint országos webináriumok előadója a témában. Mint azt a tanárnőtől megtudtuk, már több éve használja az óráin a digitális pedagógia adta lehetőségeket, eszközöket. Ezek szerepe, jelentősége a járványhelyzetben még inkább felértékelődött.

– Ahogy beállt ez az állapot múlt év márciusában, nemcsak a gyerekeknek segítettem, hanem próbáltam országosan is segíteni. A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ felkérésére is csináltam országos webináriumot és a saját kollégáimat is próbáltam támogatni, mert a feladatok egy kicsit megsokszorozódtak az elmúlt egy évben – fogalmazott Őriné Simonovics Andrea.

A tanárnő leszögezte, hogy a jelenlegi helyzet mindenkit nagyon megvisel. Tavaly márciusban az újdonság erejével hatott az, hogy osztálytermen kívül, digitális felületen tartja a kapcsolatot a tanár és a diák. Ennek nagyon sok előnye is lett, így például sokkal jobb készségei vannak most e téren a diákoknak, mint tavaly ilyenkor.

– Ennek ellenére azt érzem, hogy így, egy év után egy kicsit kezdenek belefáradni a diákok ebbe a rendszerbe, ismét kell azon dolgoznunk, hogy kissé feldobjuk az online és digitális hétköznapokat az oktatásban – összegezte a jelenlegi helyzetet a tanárnő.