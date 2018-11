Örömtánccal gyógyulnak a mislenyi szeniorok

Több mint harminc nyugdíjas jön össze rendszeresen minden hétfőn a helyi művelődési házban az Örömtánc Szenior tánccsoport foglalkozásán.

Külföldön már negyven éves hagyománya van ennek a terápiás táncnak, amelynek lépéseit, mozdulatait szakemberek találták ki, ami kizárólag az idős korosztály számára szól. Ezzel a módszerrel a jobb és a bal agyfélteke közti kapcsolatrendszert próbálják gyógyítani és karbantartani az idős embereknél. A szakemberek olyan mozdulatsort mutatnak be, amivel az Alzheimer-kór kialakulásának lassítását érik el, vagy más szervi, lelki problémákra nyújtanak segítséget. A tánclépéseknél azt is figyelembe veszik, hogy a szenioroknak mennyire fáj bizonyos testrészük. A cél a mentális ráhangolódás, a mozgás öröme és nem utolsósorban a közösség formálása.

A helyi csoport megszervezését Ács Lászlóné nyugdíjas vállalta fel, és a szeniorok oktatását Béres Mária tanárnő irányítja.

Mint megtudtuk, a foglalkozásokon elsősorban hölgyek vesznek részt, de már olyan is előfordult, igaz nem olyan gyakran, hogy egy-egy férfi is megjelent. A szervezők szeretettel várják minden hétfőn tíz órakor a művelődési házba nemcsak a mislenyi szeniorokat, hanem a környék idős lakosait is, egy közös örömteli táncra.