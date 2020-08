Orosz paradicsom is lesz a husztóti fesztiválon

Idén második alkalommal rendezik meg augusztus 15-én a Husztóti Paradicsom Fesztivált.

Mint a szervezőtől, Csendes Ildikótól megtudtuk, nagy az érdeklődés a fesztivál iránt. Az ország távolabbi pontjáról is foglaltak már le szállásokat a környéken, de külföldről is érkeznek érdeklődők. Tavaly közel 500-an voltak a fesztiválon és idén a koronavírus-járvány miatt is arra ügyelnek majd, hogy félezer embernél többen ne legyenek egyszerre a rendezvényen. A bejáratnál számláló fogja nyomon követni, hogy mennyi ember tartózkodik a fesztiválon.

Tavaly 500 paradicsom került bemutatásra, idén háromszázzal több lesz. A kínálat bősége az abból is látszik, hogy a világ minden tájáról lesznek sárga, fehér, zöld, fekete, barna, pink, csíkos színű, kisméretűtől az óriásra növő paradicsomok többek között az Egyesült Államokból, Norvégiából, Belgiumból és Oroszországból.

– Az orosz paradicsom nagyon ízletes. A növény minden betegségnek ellenálló, ezért érdemes otthon termeszteni – közölte lapunkkal Csendes Ildikó.

A fesztiválon napközben szakmai előadások, kézműves termékekkel, programokkal várják érdeklődőket. Természetesen minden olyan étekkel is megismerkedhetnek, ami paradicsomból elkészíthető.