Országos verseny döntőjére készülnek a szenior táncosok

A szenior örömtánc egyre népszerűbb, csak a megyeszékhelyen és a környező településeken nyolc oktató tart órákat.

Nemrég terjedt el a mozgásforma Magyarországon, 2016-ban a budapesti Csirmaz Szilvia kezdte el népszerűsíteni. Béres Mária pécsi oktató is az ő bemutatóján szerette meg az örömtáncot.

– Már az első dallamok után éreztem, hogy ez az én világom

– mesélte Béres Mária. – Az oktatói tanfolyamot 2017-ben végeztem el, és augusztusban már órákat tartottam.

Azóta is sokan érdeklődnek a szenior örömtánc iránt, és ezt egyre több helyen lehet kipróbálni. Béres Mária is különböző helyszíneken tart órákat, többek között a Melinda utcában vagy az Apáczai Kulturális Központban, amelyeken 150-160 embert mozgat meg. A legtöbben jelenleg még hobbiként űzik a táncot, viszont már megalakult egy fellépő együttes is. Ők rendszeresen járnak rendezvényekre, szinte minden hétvégére jut program.

– Az Országos Nyugdíjas Ki-Mit-Tud versenyen mérettük meg magunkat nemrégiben

– idézte fel az oktató. – Maximális pontszámmal kerültünk be a döntőbe, ami május 18-án lesz Harkányban.

A táncos foglalkozásokon barátságok szövődtek, sokan az órákon kívül is szerveznek közös programokat. A mozgáson kívül fontosnak tartják, hogy minél többen megismerjék, miről szól a szenior örömtánc, ezért rendszeresen tartanak előadásokat, konferenciákat.

Az órákon csak egy valamiből van hiány: férfiakból. Béres Máriánál is csak két férfi táncol rendszeresen, de az egész országban jellemző, hogy a nők vannak többségben az órákon. És csak találgatni lehet, mi az oka ennek.