Örültek az újranyitásnak az állatkert látogatói

Megtelt a Pécsi Állatkert már szombat délelőtt a látogatókkal, mindenki örült az újranyitásnak. A biztonság érdekében bizonyos előírásokat vezettek be, és ezekhez mindenki tartotta magát.

Régen nem állt annyi autó a Pécsi Állatkert előtt, mint szombat délelőtt. Az intézmény aznap nyitott újra a két hónapos kényszerszünet után, így sokan ki is használták ezt a remek lehetőséget. Azért nem volt minden a régi, számtalan óvintézkedést hoztak a fertőzés elkerülése érdekében, ezt már a belépésnél lehetett érezni.

Érkezéskor minden látogatónak kötelező volt a kézfertőtlenítés, a pénztárosokat pedig egy műanyag fal védte. Mivel az állatkertben egyszerre csak négyszázan tartózkodhatnak, pontosan számolták, hányan lépnek be, és hányan távoznak. Különösebb fennakadás szerencsére nem volt, sor nem alakult ki, hiszen amikor mi ott voltunk, nagyjából csak kétszáz látogató nézelődött a kifutók között. Bár még ez is nagy számnak tűnhet, de a mintegy három és fél hektáros területen eloszlottak az emberek, nem tapasztaltunk nagyobb csoportosulást.

A legtöbben a családdal együtt jöttek, a legkisebbek pedig boldogan szaladtak egyik kifutótól a másikig, hogy minden állatot jól megnézzenek. Egy pécsi anyuka is elhozta két gyermekét, hozzájuk csatlakozott barátnője három gyermekkel. A vízilovaknál fotózkodtak éppen, amikor az anyuka lapunknak elmondta, hogy a kicsik már nagyon vártak erre a napra. Szomorúak voltak, amikor bezárt az állatkert, ezért gondolták, hogy a nyitás napján rögtön eljönnek. A gyerekeknek jól esett a szabadtéri program, és örültek, hogy végre élőben is láthatják az intézmény lakóit. Ahogy az édesanya elmondta, nem tartanak a vírustól, de természetesen figyelnek a higiéniás előírások betartására, sokszor mosnak kezet és fertőtlenítőt is használnak.

A nagyobb tömegeket vonzó rendezvények és a látványetetések elmaradnak az állatkertben, de látnivaló így is van bőven. A zászlós farkú kolobuszoknál például pár napja született egy egészséges kölyök. A teljesen fehér kis majmot annyira nem is nehéz észrevenni, hiszen anyja fekete szőrébe csimpaszkodva tölti mindennapjait. Vannak azonban olyan részei az állatkertnek, amelyek biztonsági okokból zárva tartanak, mint például a csimpánzház, az oroszlánház és az akvárium-terrárium felső szintje. Mivel nem látogatható a teljes intézmény, kedvezményes jeggyel várják a vendégeket.