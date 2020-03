Őshonos gyümölcsöst ültettek a várkertbe

Gyümölcsfákkal telepítették be a pécsváradi várkert nyugati részét. A száz csemete közül sokat már örökbe is fogadtak a városlakók, de várnak még további jelentkezőket is.

Csaknem száz őshonos gyümölcsfát telepítettek a napokban a pécsváradi várkert nyugati részébe. A növények kiválasztásánál az őshonos és tájfajtákat részesítették előnyben a szakemberek, így került oda őshonos alma-, körte- és cseresznyefa is. A növények telepítése is történeti megalapozottságú tervezés alapján történt, amelyhez más európai bencés kolostorok kertjei szolgáltak alapként. A projektet a Pécsváradért Alapítvány valósította meg az önkormányzattal együttműködve abból a célból, hogy visszaállítsák a várkert egykori funkcióját, a terület ugyanis még a 20. század közepén is gyümölcsösként szolgált.

A most telepített gyümölcsöst kicsit mindenki magának érezheti majd, hiszen a fákat örökbe lehet fogadni. Sok csemete már gazdára is talált, de várják a további jelentkezőket is az árván maradt növényekre. Az örökbefogadás egy legalább kétezer forintos adományt jelent, az összeget a Pécsváradért Alapítvány számlaszámára kell utalni. Az így befolyt összeg a gyümölcsöskert későbbi karbantartását, gondozását támogatja. A segítséget az alapítvány meghálálja, a helyszínen egy emléktáblát állítanak fel, amelyen feltüntetik az örökbefogadó nevét. A hozzá tartozó fát pedig később is mindenki megtalálhatja a kihelyezett térkép segítségével.

Az eredeti tervek szerint már az ültetés egy közösségi esemény lett volna, de a kialakult helyzetre tekintettel ezt lemondták. A telepítést azonban tovább nem lehetett halasztani, ezért az önkormányzat szakemberei elvégezték a feladatot. A gyümölcsöst egy későbbi ünnepség keretében fogják átadni a helyieknek.