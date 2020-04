Összefogásra van szükség – véli Vokány polgármestere

Sokan megjárták a háborút, amit mi csak hallomásból ismerünk. Sokan túlélték, volt erő és talán szerencse is, ami hozzásegítette őket.

Mi nem vagyunk háborúban, de van ellenség, most láthatatlan. Nekünk, embereknek most annyi a dolgunk, hogy – ha tehetjük – otthon maradunk.

Sokan azt hiszik, úgysem tehetnek semmit, de ebből nem szabad kiindulni. Ez az ország a miénk, ez a település a miénk. Nekünk is kell tenni azért, hogy élhető legyen a környezetünk. Nehéz elviselni, hogy távol kell tartani magunkat gyermekeinktől, unokáinktól, szülőktől, barátoktól, szomszédoktól, kollégáktól. A járvány rádöbbent bennünket, hogy el kell felejtkeznünk a haragról, gyűlölködésről, irigységről, mert ebben a helyzetben összefogásra, az egymásra figyelésre, szeretetre van szükség. És erre mi, emberek képesek vagyunk.

Életünk legfurcsább, legbezárkózottabb ünnepe vár ránk, pedig ez a karácsony után az év egyik legszebb ünnepe. A szorongás, az ismeretlentől való félelem pár hete a valóságunk része. Mi azért igyekeztünk felkészülni az ünnepre. Önkormányzatunk, a Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat összefogásával szájmaszkokat készítettünk minden lakosnak, gyerekeknek is, amit helyi ügyes kezű asszonyok varrtak, és a hozzá való anyag is ingyenes felajánlás volt. Külön figyelmet fordítottunk és fordítunk a jövőben is dolgozóinkkal a lakosság egészségének megőrzése érdekében a közterületeink, buszmegállóink, közintézményeink előtti fertőtlenítésre. Időseinknek és gyermekeinknek a megfelelő higiéniás előírások betartásával biztosítjuk az egyszeri meleg étkeztetést. Köszönet mindenkinek, aki bármiféle munkában részt vett!

Az emberközpontúság és a jószívűség különösen fontos erény egy ilyen nehéz helyzetben

Az emberközpontúság és a jószívűség különösen fontos erény egy ilyen nehéz helyzetben. Ha végigmegyünk településünk utcáin, szemet gyönyörködtető a lakóingatlanok előtti fák felöltöztetése, díszítése, a közintézmények elé kihelyezett húsvéti díszek. Mindez jelképe a húsvéti ünnepre való felkészülésnek, ami feledtetni próbálja a valóságot, és a történések ellenére mosolyt csal az arcunkra.

Gondoljunk ilyenkor, húsvét ünnepén arra, hogy nem a félelem lelkét adta nekünk a Jó Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. A józanság és a szeretet késztet így! Imádkozzunk kölcsönösen egymásért! Legyünk bátrak életünk megszokott elemeinek változtatásán, legyünk bátrak a szeretet, az összefogás gyakorlására, és legyen bátorságunk, hogy ha segítséget kérnek tőlünk, akik erre rászorulnak, segíteni tudjunk. Reméljük, hogy együtt, tekintettel egymásra, gyorsan és problémamentesen átvészeljük ezt a mindenki számára nehéz időszakot. Képviselőtársaim és a magam nevében áldott húsvéti ünnepeket kívánok!

Mester Mihályné,

Vokány község

polgármestere