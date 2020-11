Összefognak a pécsiek a gyerektaxiért

Jelentős adományt kapott a Pécsimami Közhasznú Egyesület, így hamarosan újra roboghat a gyerektaxi, illetve a mostani helyzetben főként a karanténjárat.

Mint arról lapunk korábban beszámolt, a Pécsimami két éve működő Gyerektaxi elnevezésű szolgáltatása veszélybe került, miután az ezt finanszírozó pályázat november végével lejár. Az egyesület továbbra is szeretné segíteni a családokat a munka és a családi élet összehangolásában, ezért néhány hete a pécsiek segítségét kérték. Hogy továbbra is roboghasson a gyerektaxi, ahhoz támogatásra van szükségük.

A Via Markt kisboltok üzemeltetői, Varga András és felesége, Bánfai Andrea felajánlásának köszönhetően egy 9 személyes kisbuszt jelentős árkedvezménnyel, hárommillió forintért tud megvásárolni a Pécsimami, a jármű rendszeres szervizelését a Pécsi Amreinracing Autószerviz Kft. vállalta.

Az egyesület elnöke, Gellén Nóra örömmel számolt be arról is, hogy csaknem félmillió forintos adományt már sikerült összegyűjteniük, és a sajtótájékoztató előtt tudta meg, hogy a város önkormányzata is nagy összeggel, 1,6 millió forinttal támogatja a Pécsimami Gyerektaxiját, így már „csak” 900 ezer forintra van szükségük a szolgáltatásuk biztos működéséhez.

Bognár Szilvia alpolgármester elmondta, korábban gyesen lévő anyaként részmunkaidőben ő maga is dolgozott a projektben, így részese volt annak az örömnek, hogy a gyerektaxi mit tud hozni egy olyan család életében, ahol az édesanya szeretne visszamenni dolgozni, de a gyermeknek az iskolába, szakkörre, különórákra való elvitele nehézségbe ütközik. Kunszt Márta civil tanácsnok elmondta, sok civil szervezet van, de közülük többen csak formálisan tevékenykednek, a Pécsimamiról viszont lehet tudni, hogy valóságos munkát végez. Ezért döntöttek úgy, hogy a civil keretből 1,6 millió forinttal támogatják az egyesületet.

Kővári János önkormányzati képviselő is elsőként csatlakozott a segítőkhöz, saját képviselői keretéből 100 ezer forinttal támogatta az ügyet.