Összegyűlt a pénz, megépülhet a pandák kifutója

Sikeres lett a Tőkeportál oldalán indított közösségi finanszírozási kampány, az előre kitűzött kétmillió forintnál is több gyűlt össze a hamarosan Pécsre érkező vörös pandák kifutójára – közölte a Pécsi Állatkert.

Mint a vadaspark közleményében olvasható, az alapításának idén 60. évfordulóját ünneplő Pécsi Állatkertet a helyi közösség összefogása hozta létre, az itt élők saját kezűleg építették fel a Dél-Dunántúl mai napig egyetlen klasszikus, nagy állatkertjét. Az elmúlt évtizedek alatt az állatkert és akvárium-terrárium jelentős változásokon ment keresztül, 2016-tól pedig egy szinte teljesen megújult intézmény fogadja az állatok és a természet szerelmeseit.

Az elmúlt évek szakmai sikereinek is köszönhetően 2019-ben a Pécsi Állatkert tagja lett a világ egyik legrangosabb szakmai szervezetének, az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének, így az intézmény egyre több fajmegmentő- és tenyészprogramhoz is csatlakozhat, ezzel is betöltve küldetését.

A vörös panda a Himalája, elsősorban Nepál, Kína, India területén fordul elő, mára már veszélyeztetett faj, amelynek fennmaradásáért az állatkertek közös erővel küzdenek. A Pécsi Állatkert évek óta csatlakozni kívánt a vörös panda fajmegmentő- és tenyészprogramjához, idén pedig a faj koordinátorának engedélyével erre lehetőség is nyílt.

A koronavírus-járvány hatása azonban komoly gazdasági kihívások elé állította az intézményt. Ebben a nehéz időszakban mutatkozott meg ismét a helyi közösség összefogása és a zoo iránt tanúsított szeretete, hiszen a zárvatartás közel két hónapos időszaka alatt számottevő pénz- és takarmányadomány érkezett az állatkert részére.

Örömteli, hogy 60 évvel az állatkert felépülését követően ismét a helyiek összefogása, a közösség ereje hozhat létre egy új kifutót a Pécsi Állatkertben. Sikeresen, az előre kitűzött kétmillió forintos célösszeget jelentősen meghaladó 2 450 000 forintos eredménnyel zárulhat a vöröspanda-kifutó megépítésére a Tőkeportál oldalán indított közösségi finanszírozási kampány. Az állatkert kiemelten köszönetet mond a Telekom és a Deutsche Telekom IT Solutions vállalatoknak, hogy hozzájárulnak a beruházás megvalósításához. Továbbá az állatkert teljes közössége köszönetét és háláját fejezi ki annak az 57 további magánszemélynek és vállalkozásnak, akik támogatták ennek a mostanra jelképet is hordozó kifutónak a megépítését.

A vöröspanda-kifutó megépítésére szeptember végéig kerül sor, így a Pécsi Állatkert kora ősszel fogadhatja Franciaországból az egyéves pandaikreket.