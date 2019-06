Öt csillagot kaphat a meleg vizes fürdő

A szakbizottság a napokban folytatta le a minősítő eljárást a helyszínen, amely során egy objektív szempontrendszer szerint pontozták a fürdőt. Többek között vizsgálták a fürdő környékén a zaj mennyiségét, a tömegközlekedéssel vagy autóval való megközelíthetőséget, a fürdő tisztaságát, parkosítottságát, a járdák minőségét, az öltözők, mellékhelyiségek minőségét, számát, az ott dolgozók nyelvtudását és szakképzettségét is. A minősítő szempontok között szerepel az is, hogy mennyire gyermekbarát az adott strand, milyenek a büfék, a kukák, a víz minőségéről nem is beszélve. A harkányi fürdő strandja a maximálisan elérhető 225 pontból 218-at kapott.

Marosi András, a Harkányi Gyógyfürdő elnök-igazgatója elmondta, a vizsgálatot lefolytató bizottság tagjait szinte lenyűgözte a park gondozottsága és az ott található virág­özön, a víz minőségét és a medencék tisztaságát külön kiemelték.

– A parkot a Harkányi Városgazdálkodási Zrt. dolgozói gondozzák. Több nagy létszámú csapat felel azért, hogy a strand vendégeit minden nap ilyen környezet fogadja – mondta Marosi András. Hozzátette, az ötcsillagos minősítésről szóló Nemzeti Védjegy Tanúsítványt – amennyiben Bíráló Bizottság elfogadja a minősítő javaslatot – várhatóan ősszel kaphatja meg a Harkányi Gyógyfürdő, a Magyar Fürdőszövetség következő ülésén.