Ötletesen biztosítják a közösségi élményt

Az adventi időszakban rendszerint a kisebb és nagyobb települések lakói is együtt ünnepelve várják a karácsonyt. Ez az év azonban más, mint a korábbiak, de sok kreatív megoldás született így is arra, hogyan lehet összehozni a közösséget biztonságos keretek között.

Azt már régen megtudtuk, hogy adventi vásárt és egyéb közösségi programokat a járványhelyzet miatt idén sehol sem lehet tartani, pedig általában ezek az események biztosítják annak a lehetőségét, hogy a településen élők együtt ünnepeljenek.

A rendkívüli helyzet azonban kreatív megoldásokat szült, amelyeknek köszönhetően a megye számos pontján valamilyen formában – biztonságos keretek között – így is közösségi élmény részesei lehetnek a lakók az ünnepi időszakban.

Több falu és város is csatlakozott az Élő Adventi Kalendárium elnevezésű kezdeményezéshez, amelynek lényege, hogy december 1–24. között minden nap más-más ház ablakát vagy udvarát díszítik ki az ott élők, amit egyénileg vagy családostul bárki megcsodálhat a település lakói közül. Természetesen gondolnak azokra is, akik inkább otthon szeretnének maradni, hiszen a feldíszített ablakokról készült fényképeket a települések közösségi oldalaikra is feltöltik. Az akcióhoz idén elsőként csatlakozott megyénkből többek között Gödre, Baksa és Mágocs, de Ófaluban és Mecseknádasdon ez már évek óta bevett hagyomány.

Sellyén sem tudnak közösen ünnepelni a lakók, éppen ezért ők is egy különleges kalendáriummal várják a karácsonyt. Szentestéig minden este egy kis videót töltenek fel a helyi Gyerekesély Program Iroda közösségi oldalára, amelyben gyermekek és felnőttek mondják el karácsonyi üzenetüket a környékbeli lakóknak. Vannak, akik énekszóval fejezik ki ünnepi gondolataikat, mások felolvasnak vagy szavalnak.

Minden vasárnap fellobban a láng

A települések ünnepi díszbe öltöztetéséről sem feledkeztek meg az önkormányzatok, sok helyen állítottak karácsonyfát, és készítettek adventi koszorút. A vasárnapi gyertyagyújtás szintén egy fontos közösségi program, ami a megszokott formájában idén is elmarad. Alsómocsoládon azonban azt találták ki, hogy virtuális gyertyagyújtást szerveznek, és videóval üzennek a helyieknek, más falvakban pedig egy-egy családot kérnek fel minden héten, hogy ők gyújtsák meg a koszorún a gyertyát a közösség nevében.