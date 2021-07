Otthon jártunk vendégségben: Erdélyt elcsatolhatták, a szívünket viszont nem

Évtizedek óta járjuk Erdélyt – meglátogatva a rokonokat is –, ami mindig kicsit más arcát mutatja a magyarországnyi, 101 esztendeje elcsatolt világ, de mindig ugyanúgy elragadja a szívünket a szikár székely egyenesség, a kérlelhetetlen magyarságtudat, a természet- és emberközeliség, amivel már csak kevés helyen találkozhatunk.

Évtizedekkel ezelőtt, amikor első alkalommal Székelyudvarhelyen jártunk, döbbenetes élmény volt azt megélni személyesen, hogy több száz kilométerre a jelenlegi, trianoni határoktól, kizárólag magyarul szólnak hozzánk, a boltokban, az utcákban magyar feliratok köszöntenek, s ízesen, kedvesen és egyenesen beszélnek velünk bármerre is jártunk – ez az emlék, élmény pedig azóta sem tud elkopni, elhalványulni.

Akkoriban, több mint húsz éve még a fő közlekedési utak is inkább kátyúkból álló árokrendszerek voltak, mintsem közlekedésre alkalmas felületek. Az utóbbi években ez változott, a déli A1-es autópályán egészen kiválóan lehetett már haladni. Az északabbra futó, nagyváradi, kolozsvári útvonalon sem feltétlenül az úttal, hanem a rengeteg kamionnal, a sűrű forgalommal kell megküzdeni, de az is tény, hogy a falvakban, sok-sok poros mellékúton még komoly elmaradás mutatkozik e téren.

Már hónapokkal ezelőtt beoltattuk magunkat, de az idei látogatáskor érezhető volt, hogy a szomszédos országban jóval kevesebben kapták meg az oltást, és az élet sem tudott még visszatérni a rendes kerékvágásba. Emiatt Szovátán, a Medve-tónál például a korábbi évek nyüzsgéséhez, tömegéhez képest még július közepén is nagyon kevesen voltak, leginkább azt érzékeltük, hogy a magyar ajkú – helyi és anyaországbeli – turisták hiányoztak a különleges, a heliotermikus tó strandjáról.

Aki Erdélyben jár, annak a mofettákat, a kénes fürdőket mindenképpen egyszer ki kell próbálnia, ilyet több helyen – így Hargitafürdőn, Zsögödfürdőn is – találhatunk, az eldugottabb falvakban pedig olyat, amit leginkább a helyiek használnak: a Tusnád melletti Lázárfalván lévő Nyírfürdő azért is érdekes, mert is több kisebb, fából ácsolt medencében is lubickolhatunk a helyeikkel együtt a felbugyogó borvízben, szinte a természettel egybeolvadva.

A Madarasi-Hargita szintén kihagyhatatlan, az 1801 méter magas hegyre még azoknak is ajánlott felmenni, akik nem gyakorlott túrázók. Néhány éve ugyanis Zeteváralja felől, a Nagy-Küküllő völgyéből kiváló minőségű, egysávos aszfaltos úton is meg tudjuk közelíteni a hargitai menedékházat, panziókat és éttermeket. Innen pedig már egy nem túl megerőltető, lassú léptekkel is maximum kétórás sétával felérhetünk a csúcsra, ami azonban leginkább egy kisebb fennsík, rengeteg kopjafával, székely és magyar zászlóval. A látvány és az érzés páratlan…

Ha pihenni akarunk inkább, akkor az erdélyi panziók, szállók is sok helyen kínálnak dé­zsás – nem egyszer parajdi sóval vegyített – fürdőket, jakuzzikat, szerveznek látogatásokat valamelyik esztenára, adnak valóban termelőtől származó helyi ételeket reggelire, ebédre, vacsorára.

Mindenesetre az idei évi látogatásunk azonban nemcsak a táj, a székelyek, az erdélyi magyarok miatt volt emlékezetes, hanem a kisebb pechsorozatunk miatt, hiszen hiába vittük az autónkat indulás előtt szervizbe, az utazás előtt leesett az autó hátsó ablaka, utána a féltengely-csuklóból folyt ki a zsír, odafelé menet kiderült, hogy az igazolványaink sincsenek nálunk, így 250 kilométerről haza kellett „ugranunk” Pécsre. Erdély viszont kárpótolt.