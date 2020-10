Otthon van a mélyben, legyen az bánya vagy radioaktívhulladék-tároló

Dr. Kereki Ferenc láthatóan szereti a bányamérnöki munkát: amit itthon ezen a pályán ki lehetett próbálni, abba belevágott és eljutott mindenütt a legmagasabb szintig. Irányította a termelést a szeneseknél, az uránbányában, volt bányakapitány, az utóbbi tíz esztendőben pedig a radioaktív hulladékok elhelyezésével foglalkozott. S olyan jól, hogy a közelmúltban a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével jutalmazták érte.

– Igaz, hogy már a szenes fejtési körletet sem a szokványos módon vezette?

– Az első munkahelyemre, Pécs-Vasasra a mai napig visszajárok, hogy a bányászünnepélyeken találkozzam a régi kollégákkal. Mert hihetetlen az az erő, amit ilyenkor újra átjár a közös akaratból. És igen, egészen új termelési rendszert találtunk ki, legalábbis költségvetési szempontból. Szerződtünk a vezérigazgatóval a kitermelt szén tonnaárára, ám abban benne volt minden, a kiszolgáló munkától a csillés kiszállításig. Óriási teljesítmények születtek és soha olyan jól nem kerestek a fejtésben.

– Mivel indokolták most az elismerését?

– A radioaktív hulladékelhelyezés kollektívánk által kialakított Nemzeti Programját díjazták. Megjegyzem, amikor idekerültem, kevés volt a cégnél a szakember, a minősített létszámot pár év alatt csaknem a duplájára emeltem a két nagy telephelyünkön. Püspökszilágy és Kisnémedi határában az erőművi hulladékok mellett az ipari létesítmények, kutatóintézetek izotóp használatát követően fogadjuk be a hulladékot, Bátaapátiban pedig az atomerőmű kis- és közepes aktivitású hulladékát tároljuk immár hét esztendeje.

– Mennyire van „feltöltve” ez a létesítmény?

– Négy kamrát hajtottunk ki, s ebből egy telt meg, de további két kamra helyét ugyancsak megkutattuk.

– Mi a helyzet a bodai helyszínnel?

– Rengeteg téves megállapítás kering ezzel kapcsolatban. Még csak a külszini kutatást végezzük, s ha minden rendben megy, akkor is csak évek múlva lehet majd a föld alatti kutatólaborban közvetlen kőzetkörnyezeti méréseket végezni. Legjobb esetben is leghamarabb 25 év múlva beszélhetünk itt mélygeológiai tárolóról. Azt viszont látni kell, hogy egy uniós szabály szerint mindenkinek magának kell gondoskodnia a veszélyes hulladékai elhelyezéséről, szóval valahol nekünk is kell egy biztos helyet találni a mélyben, mert az utódaink hosszú távú jövőjéről van szó.